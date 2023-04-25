Altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahmin: Gram altın ve çeyrek altın bu rakamı görecek!

"KÜLÇE ALTIN ÖNERİRİM"

İnsanlara fiziki ve külçe altını önerdiklerini söyleyen Erdoğan, "2023 yılı ilk çeyreğinde çeyrek altın fiyatının 2 bin 200 TL göreceğini öngörmüştük. Şu an için çeyrek altında bu rakamları gördük. Gram altın fiyatının bin 300 seviyelerini bulacağını söylemiştik. Şu anda bin 325 TL seviyelerinde. Yani her zaman önerdiğimiz gibi altın güvenli bir liman" dedi.