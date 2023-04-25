Altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahmin: Gram altın ve çeyrek altın bu rakamı görecek!
Kayseri’de sarraflık yapan Bayram Erdoğan, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahminde bulundu. Erdoğan, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına ilişkin olası senaryoları da sıraladı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına mayıs itibarıyla son verebileceği beklentisi altın fiyatlarını destekledi.
Küresel piyasaların enflasyon ve resesyon endişesiyle yön arayışını sürerken Fed'in faiz artışlarına mayıs itibarıyla son verebileceği beklentileri güçlenirken altının ons fiyatı destek buldu.
"ALTINA TALEP YOĞUN"
Altının güvenli bir liman olduğunu belirten Erdoğan, mücevher ve sarraf dükkanlarının kalabalık olduğunu ve insanların ciddi şekilde fiziki altına talep gösterdiğini söyledi.
"KÜLÇE ALTIN ÖNERİRİM"
İnsanlara fiziki ve külçe altını önerdiklerini söyleyen Erdoğan, "2023 yılı ilk çeyreğinde çeyrek altın fiyatının 2 bin 200 TL göreceğini öngörmüştük. Şu an için çeyrek altında bu rakamları gördük. Gram altın fiyatının bin 300 seviyelerini bulacağını söylemiştik. Şu anda bin 325 TL seviyelerinde. Yani her zaman önerdiğimiz gibi altın güvenli bir liman" dedi.