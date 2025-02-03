Altın Fiyatları Yükselmesiyle Bu Takılara Talep Arttı! Gerçeği 60 Bin, İmitasyonu 100 Lira
Altın fiyatlarının hızla yükselmesi, düğün yapacak çiftleri ve takı almak isteyenleri alternatif çözümler aramaya yöneltti. Gerçek altının maliyetini karşılamakta zorlanan vatandaşlar, imitasyon bilezik ve kemerlere yönelirken, bu ürünlerin fiyatları da merak konusu oldu.
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'taki Tarihi Kapalıçarşı'da uzun yıllardır imitasyon takı satışı yapan esnaf Ali Atıcı, son dönemde imitasyon ürünlere olan talebin arttığını belirtti. Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte düğün hazırlığında olan birçok kişinin çarşıya gelerek bilezik, kemer ve yüzük gibi ürünler aldığını söyledi.
KEMER 1.000 TL, GERÇEĞİ 1 MİLYON TL
Düğünlerde en çok tercih edilen takılar arasında kemer ve bilezikler öne çıkıyor. Atıcı, "Altın fiyatları yükseldikçe imitasyona olan talep de artıyor. Gerçek altını karşılayamayanlar ya da altınlarını bozdurup yerine koymak isteyenler buraya geliyor. En pahalı imitasyon ürünümüz kemer. İmitasyonu 1.000 TL'ye satılıyor, ancak gerçeği 1 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor" dedi.
BİLEZİKLERİN FİYATI 100 TL’DEN BAŞLIYOR
İmitasyon takılar arasında en uygun fiyatlı ürünlerden biri bilezikler. Atıcı, "Burma bilezik ve kıvırcık bilezik modelleri 100 TL’den başlıyor. Ancak gerçeğini almak isteyenler için bu rakam 60 bin TL’yi buluyor" diyerek fiyatlar arasındaki büyük farkı gözler önüne serdi.
Altın fiyatlarındaki artış devam ettikçe, düğün sezonunda imitasyon takılara olan talebin daha da artması bekleniyor.