Altın Fiyatları Yükselmesiyle Bu Takılara Talep Arttı! Gerçeği 60 Bin, İmitasyonu 100 Lira

KEMER 1.000 TL, GERÇEĞİ 1 MİLYON TL

Düğünlerde en çok tercih edilen takılar arasında kemer ve bilezikler öne çıkıyor. Atıcı, "Altın fiyatları yükseldikçe imitasyona olan talep de artıyor. Gerçek altını karşılayamayanlar ya da altınlarını bozdurup yerine koymak isteyenler buraya geliyor. En pahalı imitasyon ürünümüz kemer. İmitasyonu 1.000 TL'ye satılıyor, ancak gerçeği 1 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor" dedi.