Altın Fiyatları Yükselince Her Şey Terse Döndü! İkinci El ve Sıfır Otomobilde Rakamlar Konuştu: Önce Kuyumcuya Sonra Oraya Gittiler

Sıfır kilometre otomobil fiyatlarında sene başından bu yana fiyatlar yaklaşık yüzde 20 artarken, ikinci el otomobilde fiyat artışı yüzde yaklaşık 12-13 seviyelerinde oldu.

Sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç pazarında 2024 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4'lük bir düşüş yaşandığı ve toplam satış adedi 97 bin 274 olarak kaydedildi. Ocak-Ekim döneminde ise pazarın, 2023 yılına göre yüzde 1,2 küçülerek 947 bin 166 adet olarak gerçekleştiği ancak yılbaşında 1 milyon adet olarak öngörülen pazar büyüklüğünün, yıl sonunda 1,2 milyon adede ulaşacağı tahmini paylaşıldı.

İkinci el otomobil satışlarında ise Temmuz ayında başlayan hareketlilik Ekim ayında da devam etti. TÜİK verilerine göre Ekim ayında devri yapılan ikinci el otomobil sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 51,54 arttı. Sayı ise 680 bin 849’a ulaştı. Yılın ilk 10 ayında toplam ikinci el araç devri ise yüzde 2,46 azalışla 8 milyon 785 bin 765 adet oldu.

ALTINI BOZAN İKİNCİ EL PAZARINA KOŞTU!

Altın fiyatlarında yaşanan hızlı artışın ardından bireysel yatırımcıların gelirlerini 2'inci el araç pazarına yönlendirdiği gözlemlendi. Ancak bireysel oto alımlarında kredi tutar sınırına ilişkin düzenlemeler, tüketicileri alternatif ödeme yöntemlerine yöneltti. Altın ve dövizle ödeme, senetli sistemlere talep, kredi kartı kullanımı ve tüketici kredisiyle yapılan ödemelerde artış görüldü.

İKİNCİ EL ARAÇLAR DAHA HIZLI SATILIYOR

Raporda, eylül ayında başlayan satış hareketliliği ekim ayında da devam etti. Pazar genelinde araçların stokta kalma süresi, eylül ayında 57 günden 53 güne düştü. Binek araçlarda bu süre 59 günden 55 güne, ticari araçlarda ise 50 günden 45 güne geriledi. Bu durum, ikinci el araçların daha hızlı alıcı bulduğunu ortaya koydu.

ÇİNLİ MARKALARA TALEP ARTTI

Çinli otomobillerin ikinci el pazarındaki yükselişi ekim ayında da sürdü. 2024 yılının ilk çeyreğinde aylık ortalama 1.100 adet satış gerçekleştiren Çinli markalar, ekim ayında 3 bin 217 adet satarak yüzde 192'lik bir büyüme oranı yakaladı. Geçen aya göre bu artış yüzde 25 olarak gerçekleşti.