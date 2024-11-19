Altın Fiyatları Yükselecek Diye Beklerken En Kötü Senaryo! 18 Aralık Kasırgası Geliyor: ‘Gram Altın Fiyatları 2800 Liranın Altına Düşebilir’

ONS ALTINDA KORKUTAN SENARYO

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz hem ons hem gram altının 2021’den bu yana en kötü haftayı geride bıraktığının altını çizerek, “Altında tepki alımı geldiğini gördük. Altın üzerindeki baskının azalması için 2640 dolar ve üzeri kapanışları görüyor olmamız gerekir. Altın için bu hafta Fed üyelerinin konuşmaları çok önemli. Özellikle Perşembe ve Cuma çok önemli altın için. Altın alma değil izleme noktasında devam ediyor olmak önemli. Ben alacağım bu seviyelerden diyorsanız elinizdeki parayı 3 ya da 4’e bölerek. 18 Aralık’ta Fed’den bir faiz indirimi bekleniyor. Ama bu faiz indirimi gelmezse Fed’den 2500 dolarların altındaki seviyeler bile görülebilir. Dolayısıyla biraz daha baskı devam edebilir” yorumunu yaptı.