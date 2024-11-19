Altın Fiyatları Yükselecek Diye Beklerken En Kötü Senaryo! 18 Aralık Kasırgası Geliyor: ‘Gram Altın Fiyatları 2800 Liranın Altına Düşebilir’
Altın fiyatları tepki alımları ile yükselişe geçti. Ons altın fiyatı 2600 dolarlık kritik seviyeyi aşarken gram altın fiyatları da yüzde 2’ye yakın değer kazandı. Altın fiyatları rekor seviyeden rekor bir düşüş yaşarken gelen bu toparlanma hamlesini değerlendiren Ekonomist Filiz Eryılmaz, 18 Aralık’a dikkat çekerek piyasalar için en kötü senaryoyu açıkladı. Altın gram fiyatı için 2800 liranın altının görülebileceğini kaydetti. İşte 19 Kasım Salı güncel gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları…
Trump’ın yeni ABD başkanı olarak seçilmesiyle etkili olan düşüşler yeni haftada etkisini kaybetti. Haftaya 2567 seviyesinde giriş yapan sarı metal 2600 direncini aşarak günü 2611 seviyesinde kapattı. Yeni işlem gününde yükselişler etkili olmaya devam ediyor. Altının ons fiyatı bu sabah 2.621 dolardan işlem görüyor.
GRAM ALTINDA YÜZDE 2’YE YAKIN YÜKSELİŞ
Aynı dakikalarda gram altın fiyatı yüzde 1,83 yükselişle 2.917 TL seviyesinde bulunuyor. Ancak Kapalıçarşı’da altın gram fiyatı 3.108 TL’den satışa sunuluyor. Çeyrek altın fiyatları 5.231 TL’den, Cumhuriyet altını da 21.142 TL’den işlem görüyor.
ONS ALTINDA KORKUTAN SENARYO
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz hem ons hem gram altının 2021’den bu yana en kötü haftayı geride bıraktığının altını çizerek, “Altında tepki alımı geldiğini gördük. Altın üzerindeki baskının azalması için 2640 dolar ve üzeri kapanışları görüyor olmamız gerekir. Altın için bu hafta Fed üyelerinin konuşmaları çok önemli. Özellikle Perşembe ve Cuma çok önemli altın için. Altın alma değil izleme noktasında devam ediyor olmak önemli. Ben alacağım bu seviyelerden diyorsanız elinizdeki parayı 3 ya da 4’e bölerek. 18 Aralık’ta Fed’den bir faiz indirimi bekleniyor. Ama bu faiz indirimi gelmezse Fed’den 2500 dolarların altındaki seviyeler bile görülebilir. Dolayısıyla biraz daha baskı devam edebilir” yorumunu yaptı.
GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN YENİ RAKAMI VERDİ
Gram altın fiyatları için de değerlendirmede bulunan Ekonomist Eryılmaz, “2800 TL altındaki seviyelerin de görülebileceğini düşünüyorum. Altının baskılandığı bir süreçteyiz. Onun için 2700-2800 TL seviyesi altın gram fiyatı için en iyi alım bölgeleri. Ancak alacaksak da 1/3 gibi bir alım yapmak çok daha uygun gibi. Satma noktasında da belli dirençlerde satım yapmak uygun olabilir” dedi.
ALTINI BOZANA ‘KONUT’ TAVSİYESİ
Filiz Eryılmaz, “Örneğin ihtiyacı olanlar, konut almak isteyenler bu noktada konut tarafına da ufaktan bakmalılar. Konut fiyatları reel olarak düşüyor ama satışlar bu denli güçlü gitmeye devam ederse orada fiyatlarda yukarı yönlü ivmelenmenin başladığı süreç olabilir. O yüzden konut alacaklar bu süreci biraz daha değerlendirebilirler” diye açıklamada bulundu.