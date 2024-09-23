Altın Fiyatları Tepetaklak! Yeni Rekor Geldi

Altın yatırımcısını heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. Fed'in geçen haftaki 50 baz puanlık indirimi altın piyasasını hareketlendirdi. Altın fiyatlarında haftanın yeni gününde rekorla başladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Altın Fiyatları Tepetaklak! Yeni Rekor Geldi - Resim: 1

Fed'in geçtiğimiz hafta uyguladığı faiz indirimi, altın piyasasında hareketlilik yarattı. Özellikle bu indirimin, önümüzdeki dönemlerde daha fazla faiz indirimiyle devam edip etmeyeceğine dair beklentiler piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. ABD’den gelecek ekonomik verilerin, bu beklentilere ışık tutacağı düşünülüyor.

Altın, ABD’de açıklanacak PMI verileri öncesinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak, haftanın ilk işlem gününde ons başına 2.630 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dönemde gram altın ise, dolar/TL paritesiyle hesaplanarak 2.883 TL seviyesine kadar yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi

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