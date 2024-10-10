Altın Fiyatları Tepetaklak Olacak: 5600 Lira Depremine Hazır Olun

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, köşe yazısında altın takılarındaki işçilik maliyetlerine dikkat çekti. Memiş, özellikle işlenmiş altınlarda (kolye, küpe, yüzük gibi) maliyetlerin beklenenin üzerinde olduğuna vurgu yaparak, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

20 LİRALIK MALİYETİ VAR AMA 450 LİRAYA SATILIYOR

Memiş ayrıca, kelepçe takılardaki çelik yay maliyetlerine de değinerek, yayların teraziye konulduğunda taştan daha ağır geldiğini belirtti. "Bir kelepçede ortalama 25-30 santim yay bulunuyor ve bu yay 450 liraya satılıyor. Ancak maliyeti yalnızca 20 lira" dedi.

Yatırımcılara dikkat etmeleri gereken noktaları hatırlatan Memiş, işçilikli altın ürünlerde taş ve yay gibi malzemelerin gramlarının sertifikalarda açıkça belirtilmesi gerektiğini vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bu konuda görüşeceğini ve detayları paylaşacağını ifade etti.