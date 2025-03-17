Altın Fiyatları Tahminleri de Yükseldi! En Yüksek Seviyeye Ulaşıldı: Şubat 2023 Sonrası İlk Kez Oluyor

Ekonomik ve jeopolitik düzeyde süregelen belirsizlik, altın fiyatlarının geçen hafta ons başına 3.000 dolar gibi rekor bir seviyeye ulaşmasına ivme kazandırdı ve UBS bunun daha da ileri gidebileceğini düşünüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı ticaret savaşının piyasaları belirsizliğe sürüklemesi yükselişteki en önemli neden oldu.

ALTIN TAHMİNLERİNE YENİ GÜNCELLEME

Altın şu sıralar 3000 dolar seviyeleri yakınındaki hareketlerine devam ederken kurumlar tahminlerini tek tek güncellemeye başladı. Macquarie Group fiyatların ons başına yılın ikinci çeyreğinde 3.500 dolara yükseleceğini tahmin ederken, BNP Paribas SA ortalama fiyatları 3.000 doların çok üzerinde gösterecek şekilde görünümünü yükseltti.

UBS ALTIN İÇİN 3200 DOLARLIK TAHMİNDE BULUNDU

Son tahmin ise İsviçreli dev banka UBS’den geldi. Bankanın uzmanları, politika riskleri ve yoğunlaşan ticaret çatışmaları devam ettiği sürece altın fiyatının daha da yükselebileceğini kaydetti. Banka ayrıca altın fiyatının ons başına 3200 dolara çıkabileceğini tahmin etti.

TİCARET SAVAŞI RİSKİ ARTIYOR

UBS, özellikle Trump yönetiminin 2 Nisan'da açıklanması beklenen ticaret soruşturmasının sonuçlarını göz önüne alarak ticaret savaşı olasılığını da yüzde 25’ten yüzde 35’e çıkardı.

PİYASALAR TEDİRGİN, ALTINA TALEP ARTIYOR

Tüm bu gelişmeler piyasadaki duyarlılığı da değiştiriyor. UBS’ye göre yatırımcılar artık ekonomik durgunluk risklerini daha fazla dikkate alıyor. ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirimi beklentileri artarken yatırımcıların altın gibi güvenli liman varlıklara yöneldiği görülüyor.

Bu kapsamda dünyanın en büyük yatırım fonlarından SPDR Gold Trust (GLD), Şubat 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Öte yandan merkez bankaları da altın toplama yarışına hız verdi. Çin ve Polonya Merkez Bankaları altın rezervlerini önemli ölçüde artırmıştı. UBS bu yıl da merkez bankalarının toplamda 1000 metrik ton altın alacağını tahmin ediyor.

Altına olan talebi bir miktar da olsa azaltacak senaryoda ise Trump’ın aldığı kararlardan geri adım atması olasılığı yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi