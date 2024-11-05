SON DAKİKA: Altın Fiyatları ABD Seçimlerinden Nasıl Etkilenecek? 4 Senaryo Var! Piyasalarda Büyük Gün… (5 Kasım Salı Çeyrek Altın, Gram Altın Fiyatları)

FED FAİZ KARARI HAFTANIN İKİNCİ ODAK NOKTASI

Haftanın bir diğer önemli gelişmesi ise ABD seçimlerinin gölgesinde kalan Fed faiz kararı. Perşembe akşamı TSİ 22.00'de açıklanacak olan faiz kararı, piyasalar açısından merakla bekleniyor. Piyasa beklentisi, yüzde 98 ihtimalle 25 baz puanlık bir indirim yönünde. Geçtiğimiz hafta açıklanan tarım dışı istihdam verileri, beklenenden düşük gelmişti. Çalışan sayısında 100 bin artış beklentisine karşın yalnızca 12 bin kişilik bir artış yaşandı. Son iki ayın verilerindeki toplam 112 bin kişilik aşağı revizyon, istihdam piyasasında yavaşlamaya işaret ediyor. Bu durum, Fed’in faiz indirimi yapma ihtimalini daha da güçlendiriyor.