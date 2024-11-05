SON DAKİKA: Altın Fiyatları ABD Seçimlerinden Nasıl Etkilenecek? 4 Senaryo Var! Piyasalarda Büyük Gün… (5 Kasım Salı Çeyrek Altın, Gram Altın Fiyatları)
Son dakika haberi… Gram altın, çeyrek altın fiyatları başta olmak üzere para piyasalarındaki gelişmeler yatırımcıların bugün de gündeminde. Ancak bugün piyasalardaki en önemli günlerden biri. ABD’de Trump ve Harris arasında kıyasıya gerçekleşecek mücadele altın piyasasında etkisini gösterecek. Sonuçlara ilişkin 4 senaryo ortaya atılırken en çok merak edilen sorular ise ABD seçimleri sonrası altın fiyatları nasıl değişecek? Fed’in faiz indirimi altın fiyatlarına nasıl yansıyacak? İşte detaylar…
Son dakika: Altın fiyatları bu yıl para politikalarının gevşetilmesi, merkez bankalarının yoğun alımları ve jeopolitik gerginliklerin artışı ile yatırımcıların gözbebeği oldu. ABD'de saatler sonra yapılacak başkanlık seçimlerinin ise piyasayı ciddi bir şekilde etkilemesi bekleniyor. Öte yandan seçimin hemen ardından piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası Fed faiz kararında olacak. Bu hafta Fed’in faizleri çeyrek puan düşürmesi bekleniyor. Ancak ABD’den gelen güçlü makroekonomik veriler, Fed’in ilerleyen toplantılarda faiz indirimine gitmesini zorlaştırabileceği ifade ediliyor. Bu durumda yüksek kalmaya devam eden faiz oranlarının altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği yorumları yapılıyor.
ABD YENİ BAŞKANI KİM OLACAK?
Global piyasalar için kritik hafta devam ederken, tüm gözler ABD’de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine çevrilmiş durumda. Seçimlerde yalnızca başkanlık yarışı değil, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında Kongre’de çoğunluğu kazanma mücadelesi de büyük önem taşıyor. Amerikan siyasi sisteminde yasama gücünü temsil eden Kongre, başkanın yetkilerini sınırlayıp denetleyen önemli bir role sahip. Özellikle yasa ve bütçe yapma gücü, finansal piyasalar üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğu için bu yarış yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.
Adaylardan Trump’ın genişletici maliye politikaları vaadi, ABD’nin borç tavanının yükseltilmesi ve bütçe artışı ihtiyacını doğurabilir. Bu durumda, Kongre ile uyumlu bir yönetim daha da önem kazanacak. Seçim sonuçları piyasalara büyük oranda yön verecek, ancak son anketlerde belirsizliğin devam etmesi, yatırımcıları Trump ve Harris seçenekleri arasında ikilemde bırakıyor.
Piyasalara dört farklı senaryo olasılığı hakim! Trump’ın başkan olup Cumhuriyetçilerin Kongre’de çoğunluğu kazanması, Trump başkanlığında Kongre’nin Demokratlara geçmesi, Harris’in başkan olduğu ve Demokratların Kongre’yi kontrol ettiği bir tablo ve son olarak Harris’in başkan, Cumhuriyetçilerin ise Kongre’de çoğunluk olduğu bir senaryo. Özellikle Harris başkanlığında, Cumhuriyetçilerin Kongre’de çoğunluğu elde ettiği senaryo, mevcut statükonun devamı anlamına geleceği için piyasalarda çok fazla hareketlilik yaratmayabilir.
FED FAİZ KARARI HAFTANIN İKİNCİ ODAK NOKTASI
Haftanın bir diğer önemli gelişmesi ise ABD seçimlerinin gölgesinde kalan Fed faiz kararı. Perşembe akşamı TSİ 22.00'de açıklanacak olan faiz kararı, piyasalar açısından merakla bekleniyor. Piyasa beklentisi, yüzde 98 ihtimalle 25 baz puanlık bir indirim yönünde. Geçtiğimiz hafta açıklanan tarım dışı istihdam verileri, beklenenden düşük gelmişti. Çalışan sayısında 100 bin artış beklentisine karşın yalnızca 12 bin kişilik bir artış yaşandı. Son iki ayın verilerindeki toplam 112 bin kişilik aşağı revizyon, istihdam piyasasında yavaşlamaya işaret ediyor. Bu durum, Fed’in faiz indirimi yapma ihtimalini daha da güçlendiriyor.
GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
Tüm bu gelişmeler ışığında Ons altın fiyatı, ABD seçimleri öncesinde bazı yeniden konumlandırma işlemlerinin ortasında bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Yeni günde yatay seyreden altının ons fiyatı bu sabah 2.743 dolar seviyesinde bulunuyor. Yurt içinde gram altın fiyatı da bu gerilemeden etkilenmiş durumda. Altının gram fiyatı bu sabah 3.020 TL seviyelerinden ekranlara yansıyor. Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı aynı dakikalarda 5.307 TL’den, Cumhuriyet altını da 21.447 TL’den değerleniyor.