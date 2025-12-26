Altın Fiyatları Rekor Tazeledi! İşte Güncel Fiyatlar…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güncel altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yatırımcıların yakın takibinde. Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle altın fiyatları tarihi zirvelere ulaştı. Sabah saatlerinde spot altının ons fiyatı 4.530 dolar seviyesini görürken, yurt içinde gram altın 6.200 TL eşiğini aşarak rekor kırdı.

Peki bugün gram altın, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?

İşte 26 Aralık 2025 tarihli alış-satış rakamları…

Gram Altın

Alış: 6.216,1690 TL

Satış: 6.217,0790 TL

Ons Altın (Dolar)

Alış: 4.520,87

Satış: 4.522,79

Çeyrek Altın

Alış: 9.945,87 TL

Satış: 10.164,92 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 39.783,48 TL

Satış: 40.535,36 TL

Tam Altın

Alış: 39.972,00 TL

Satış: 40.745,00 TL

Yarım Altın

Alış: 19.822,21 TL

Satış: 20.321,84 TL

Ziynet Altını

Alış: 39.768,69 TL

Satış: 40.519,39 TL

Ata Altın

Alış: 41.194,71 TL

Satış: 42.242,19 TL

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.432,09 TL

Satış: 4.572,50 TL

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 5.672,65 TL

Satış: 5.932,11 TL

Gremse Altın

Alış: 99.774,00 TL

Satış: 101.549,00 TL

