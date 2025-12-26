Altın Fiyatları Rekor Tazeledi! İşte Güncel Fiyatlar…
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde rekor seviyelere ulaştı. Fed’in faiz indirimi beklentileri ve güvenli liman talebiyle ons altın 4.530 dolara yükselirken, gram altın 6.200 TL’yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Güncel altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yatırımcıların yakın takibinde. Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle altın fiyatları tarihi zirvelere ulaştı. Sabah saatlerinde spot altının ons fiyatı 4.530 dolar seviyesini görürken, yurt içinde gram altın 6.200 TL eşiğini aşarak rekor kırdı.
Peki bugün gram altın, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?
İşte 26 Aralık 2025 tarihli alış-satış rakamları…
Gram Altın
Alış: 6.216,1690 TL
Satış: 6.217,0790 TL
Ons Altın (Dolar)
Alış: 4.520,87
Satış: 4.522,79
Çeyrek Altın
Alış: 9.945,87 TL
Satış: 10.164,92 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 39.783,48 TL
Satış: 40.535,36 TL
Tam Altın
Alış: 39.972,00 TL
Satış: 40.745,00 TL
Yarım Altın
Alış: 19.822,21 TL
Satış: 20.321,84 TL
Ziynet Altını
Alış: 39.768,69 TL
Satış: 40.519,39 TL
Ata Altın
Alış: 41.194,71 TL
Satış: 42.242,19 TL
14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.432,09 TL
Satış: 4.572,50 TL
22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 5.672,65 TL
Satış: 5.932,11 TL
Gremse Altın
Alış: 99.774,00 TL
Satış: 101.549,00 TL
Kaynak: Haber Merkezi