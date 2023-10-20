Altın fiyatları o tarihte uçacak: Gram altının 2 bin TL olacağı tarihi açıkladı

"1950 BÖLGESİ OLDUKÇA KRİTİK"

Ons altının düşen trendi kırdığını belirten Kaya, "Burada 1950 bölgesi oldukça kritik. Bu seviyenin üzerinde kalan altının hedefi yeniden 2 bin ila 1980 dolar aralığı. Bu bölgenin aşılmasıyla altın ons altında yılın sonuna doğru 2 bin 200 dolara doğru hareketlilik görebiliyor olacağız." dedi.

Bu kapsamda gram altının da 2 bin TL'yi geçeceği öngörülüyor.