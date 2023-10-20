Altın fiyatları o tarihte uçacak: Gram altının 2 bin TL olacağı tarihi açıkladı
Altın fiyatları 19 Ekim'de yeni rekor kırdı. İsrail - Hamas çatışmasının da etkisiyle yükselen altın fiyatlarının gidişatına ilişkin ekonomist Tuna Kaya'dan çarpıcı yorumlar geldi. Kaya, gram altının ne zaman 2 bin TL olacağını açıkladı.
Gram altın son zirvesi olan 1723 seviyesini aşarak 1787 TL'ye kadar çıktı ve yeni rekor kırdı. Altındaki rekorun kırılmasıyla gözler yeni hedefe çevrildi. Ekonomist Tuna Kaya gram altının 2 bin TL olacağı tarihi açıkladı.
"1950 BÖLGESİ OLDUKÇA KRİTİK"
Ons altının düşen trendi kırdığını belirten Kaya, "Burada 1950 bölgesi oldukça kritik. Bu seviyenin üzerinde kalan altının hedefi yeniden 2 bin ila 1980 dolar aralığı. Bu bölgenin aşılmasıyla altın ons altında yılın sonuna doğru 2 bin 200 dolara doğru hareketlilik görebiliyor olacağız." dedi.
Bu kapsamda gram altının da 2 bin TL'yi geçeceği öngörülüyor.
"BASTIRILAN ALTIN VE GÜMÜŞ DAHA FAZLA TUTULAMAYACAK"
Gram altının daha önceki zirvesi olan 1723 seviyesini aştığını kaydeden Kaya YouTube hesabından, "Artık yeni hedefi 2 bin TL seviyesi." dedi ve, "Özellikle 2024 ve 2025 yıllarında altın ve gümüşte ciddi kazançlar elde edilecek." ifadelerini kullandı.
20 EKİM ALTIN FİYATLARI (SERBEST PİYASADA)
Gram altın alış / satış: 1.756,24 TL / 1.756,50 TL
Ons altın alış / satış: 54.619,70 TL / 54.638,95 TL
Çeyrek altın alış / satış: 2.809,99 TL / 2.871,88 TL
Yarım altın alış / satış: 5.602,42 TL / 5.743,77 TL
20 EKİM ALTIN FİYATLARI (KAPALIÇARŞIDA)
Gram altın alış satış : 1817 TL / 1841 TL
Çeyrek altın alış satış: 2.968 TL / 3007 TL
Yarım altın alış satış: 5953 TL / 6013 TL