Altın fiyatları o tarihte uçacak: Gram altının 2 bin TL olacağı tarihi açıkladı

Altın fiyatları 19 Ekim'de yeni rekor kırdı. İsrail - Hamas çatışmasının da etkisiyle yükselen altın fiyatlarının gidişatına ilişkin ekonomist Tuna Kaya'dan çarpıcı yorumlar geldi. Kaya, gram altının ne zaman 2 bin TL olacağını açıkladı.

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Altın fiyatları o tarihte uçacak: Gram altının 2 bin TL olacağı tarihi açıkladı - Resim: 1

Gram altın son zirvesi olan 1723 seviyesini aşarak 1787 TL'ye kadar çıktı ve yeni rekor kırdı. Altındaki rekorun kırılmasıyla gözler yeni hedefe çevrildi. Ekonomist Tuna Kaya gram altının 2 bin TL olacağı tarihi açıkladı.

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Altın fiyatları o tarihte uçacak: Gram altının 2 bin TL olacağı tarihi açıkladı - Resim: 2

"1950 BÖLGESİ OLDUKÇA KRİTİK"

Ons altının düşen trendi kırdığını belirten Kaya, "Burada 1950 bölgesi oldukça kritik. Bu seviyenin üzerinde kalan altının hedefi yeniden 2 bin ila 1980 dolar aralığı. Bu bölgenin aşılmasıyla altın ons altında yılın sonuna doğru 2 bin 200 dolara doğru hareketlilik görebiliyor olacağız." dedi.

Bu kapsamda gram altının da 2 bin TL'yi geçeceği öngörülüyor.

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Altın fiyatları o tarihte uçacak: Gram altının 2 bin TL olacağı tarihi açıkladı - Resim: 3

"BASTIRILAN ALTIN VE GÜMÜŞ DAHA FAZLA TUTULAMAYACAK"

Gram altının daha önceki zirvesi olan 1723 seviyesini aştığını kaydeden Kaya YouTube hesabından, "Artık yeni hedefi 2 bin TL seviyesi." dedi ve, "Özellikle 2024 ve 2025 yıllarında altın ve gümüşte ciddi kazançlar elde edilecek." ifadelerini kullandı.

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Altın fiyatları o tarihte uçacak: Gram altının 2 bin TL olacağı tarihi açıkladı - Resim: 4

20 EKİM ALTIN FİYATLARI (SERBEST PİYASADA)

Gram altın alış / satış: 1.756,24 TL / 1.756,50 TL

Ons altın alış / satış: 54.619,70 TL / 54.638,95 TL

Çeyrek altın alış / satış: 2.809,99 TL / 2.871,88 TL

Yarım altın alış / satış: 5.602,42 TL / 5.743,77 TL

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Altın fiyatları o tarihte uçacak: Gram altının 2 bin TL olacağı tarihi açıkladı - Resim: 5

20 EKİM ALTIN FİYATLARI (KAPALIÇARŞIDA)

Gram altın alış satış : 1817 TL / 1841 TL

Çeyrek altın alış satış: 2.968 TL / 3007 TL

Yarım altın alış satış: 5953 TL / 6013 TL

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Altın fiyatları o tarihte uçacak: Gram altının 2 bin TL olacağı tarihi açıkladı - Resim: 6
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