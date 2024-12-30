Altın Fiyatları için 'Yeni Yıla Kadar Çok Muhtemel' Diyerek Açıkladı: İşte 2024'ün Son Haftasında Gram, Çeyrek Altın Fiyatları...

Ons altın fiyatı bu sabah yükselirken, yatırımcılar Fed'in faiz oranı görünümünü ve Başkan seçilen Donald Trump'ın metalin 2025 yörüngesini şekillendirebilecek gümrük vergisi politikalarını dört gözle bekliyor. Ons altın bu sabah 2628,23 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,32 artışla 2623,85 dolar seviyesinde. Yurt içinde gram altın fiyatı Kapalıçarşı serbest piyasada 3049 TL'den değerleniyor. Çeyrek altın fiyatları 5.133 TL ve Cumhuriyet altını ise 20.745 TL'den ekranlara yansıyor.

ALTIN ALIM SATIMI NOEL ÖNCESİ SAKİN

OANDA'nın Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, dolar endeksinin oldukça yatay seyrettiğini ve altının yatay hareketini sürdürmesine yardımcı olduğunu söyledi. Wong, “Jeopolitik gerilimler altının bu yılki yükselişinde önemli bir faktör oldu ve özellikle Trump'ın resme girmesiyle 2025'te de anlatının bir parçası olmaya devam edecek” dedi. Yılsonunda altın alım satım faaliyetlerinin sakin kalması bekleniyor.

YÜZDE 27 DEĞER KAZANDI

Ons altın bu yıl şimdiye kadar yüzde 27 değer kazandı. Ancak son 1 haftadır yataya yakın bir seyir izleyerek, yeni yılı bekliyor. Wong, “Çok kısa vadeli bir bakış açısıyla, yeni yılın başlangıcına kadar, bu tür uyuşuk yatay fiyat hareketleri görmemiz çok muhtemel” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi