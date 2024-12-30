Altın Fiyatları için 'Yeni Yıla Kadar Çok Muhtemel' Diyerek Açıkladı: İşte 2024'ün Son Haftasında Gram, Çeyrek Altın Fiyatları...

Altın fiyatları gerilemesinin ardından yılın son haftasına yatay bir seyir ile başladı. Ons altın fiyatı dolar endeksindeki sakinlik ile durulurken, yurt içinde Kapalıçarşı gram altın, çeyrek altın fiyatları yatırımcının odak noktasında. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Uzmanlar altın yorumu için, "Yeni yılın başlangıcına kadar, bu tür uyuşuk yatay fiyat hareketleri görmemiz çok muhtemel” diyorlar. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Altın Fiyatları için 'Yeni Yıla Kadar Çok Muhtemel' Diyerek Açıkladı: İşte 2024'ün Son Haftasında Gram, Çeyrek Altın Fiyatları...

Ons altın fiyatı bu sabah yükselirken, yatırımcılar Fed'in faiz oranı görünümünü ve Başkan seçilen Donald Trump'ın metalin 2025 yörüngesini şekillendirebilecek gümrük vergisi politikalarını dört gözle bekliyor. Ons altın bu sabah 2628,23 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,32 artışla 2623,85 dolar seviyesinde. Yurt içinde gram altın fiyatı Kapalıçarşı serbest piyasada 3049 TL'den değerleniyor. Çeyrek altın fiyatları 5.133 TL ve Cumhuriyet altını ise 20.745 TL'den ekranlara yansıyor.

Altın Fiyatları için 'Yeni Yıla Kadar Çok Muhtemel' Diyerek Açıkladı: İşte 2024'ün Son Haftasında Gram, Çeyrek Altın Fiyatları... - Resim : 1

ALTIN ALIM SATIMI NOEL ÖNCESİ SAKİN

OANDA'nın Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, dolar endeksinin oldukça yatay seyrettiğini ve altının yatay hareketini sürdürmesine yardımcı olduğunu söyledi. Wong, “Jeopolitik gerilimler altının bu yılki yükselişinde önemli bir faktör oldu ve özellikle Trump'ın resme girmesiyle 2025'te de anlatının bir parçası olmaya devam edecek” dedi. Yılsonunda altın alım satım faaliyetlerinin sakin kalması bekleniyor.

Altın Fiyatları için 'Yeni Yıla Kadar Çok Muhtemel' Diyerek Açıkladı: İşte 2024'ün Son Haftasında Gram, Çeyrek Altın Fiyatları... - Resim : 2

YÜZDE 27 DEĞER KAZANDI

Ons altın bu yıl şimdiye kadar yüzde 27 değer kazandı. Ancak son 1 haftadır yataya yakın bir seyir izleyerek, yeni yılı bekliyor. Wong, “Çok kısa vadeli bir bakış açısıyla, yeni yılın başlangıcına kadar, bu tür uyuşuk yatay fiyat hareketleri görmemiz çok muhtemel” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın
Son Güncelleme:
EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2025! Sayılı Gün Kaldı… Milyonların Maaşı Bu Tablonun 3 Aşağı 5 Yukarısı Olacak: 50 Bin Liranın Üzerine Çıkıyor Milyonların Maaşı Bu Tablonun 3 Aşağı 5 Yukarısı Olacak
Evde Tarçın Çubuğu Yakmanın Bilinmeyen Faydaları! Anında Etkisini Gösteriyor Evde Tarçın Çubuğu Yakmanın Bilinmeyen Faydaları! Anında Etkisini Gösteriyor
Armut yerken bir kez daha düşünün!... Armut yerken bir kez daha düşünün!...
Audi'yi Çok Görmüştük, Şimdi de Villa Çıktı... 9 Emekli Maaşı 7 Asgari Ücrete Denk: Ali Erbaş'ın Lüks Lojmanına Ödediği Kira 1000 TL Bile Değil Ali Erbaş'ın Villasına Ödediği Kira Bakın Ne Kadarmış!