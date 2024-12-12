Altın Fiyatları İçin Son Hamle: 18 Aralık’a Dikkat! Sürprize Yer Bırakmadılar, Yüzde 98 İhtimal ile…

Altın fiyatları dün kritik bir eşiği daha aştı. ABD enflasyon verisi manşette ve çekirdekte beklentilere paralel geldi. Verinin sapma göstermemesi piyasanın mevcut fiyatlama davranışına bağlı kalmasını sağladı. Fed’e dair tahminler korundu hatta Aralık indirimine dair kanaat iyice arttı. Anketler Fed’in faiz indirimi için artık yüzde 98’lik ihtimal veriyor. Böylece ABD Merkez Bankası, bir kararını daha ‘açıklamadan önce piyasayı hazırlayarak, sürpriz etkisini yaratmadan’ almaya hazırlanıyor.

Piyasalarda bugün 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali konuşulsa da asıl odak 18 Aralık sonrası için şekilleniyor. Orta vadede Fed’in atacağı adımlar ve Trump faktörü piyasa dinamiklerini belirleyecek en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Fed’den gelen son açıklamalar ise aceleci davranmayacaklarına dair ipucu verse de piyasalarda temkinli bir beklenti hakim.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ

Tüm bu gelişmelerle Kasım ayının son haftasında 2.721 seviyesine kadar yükselen ve sonrasında yaşanan geri çekilmelerin ardından yaklaşık 2 hafta boyunca yatay fiyatlanan ons altın fiyatı, bu hafta tekrar yükselişe geçti. Haftaya 2.644 bölgesinde giriş yapan altının ons fiyatı bugüne gelindiğinde 2.726 seviyesine kadar yükseldi. Anlık fiyatlamalar geri çekilmelerin ardından 2.710 bölgesinde işlem görüyor.

GRAM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde yatırımcının radarında altın gram fiyatları var. Kapalıçarşı serbest piyasada güncel gram altın fiyatları 3.098 TL seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın fiyatları ise 5.215 TL’den, Cumhuriyet altını fiyatı da 21.081 TL’den değerleniyor.

SARI METALDE 3000 DOLAR SESLERİ

Uzmanlar merkez bankalarının alımları ve Fed faiz indirimi kararlarının ons altın fiyatları üzerinde 2025 yılında da etkili olacağını kaydediyor. Tüm bunların altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyeceğini ifade eden uzmanlar, 2800 dolar seviyesini işaret ederek bu rakamın görülmesinin 3000 dolar seviyesine yol açacağını dile getirdi.

2025’TE ALTIN GRAM FİYATI NE OLUR?

Gram altın fiyatlarının ons altın ile yön bulacağını kaydeden uzmanlar 3000 TL üzerinde kalınması ile ilk etapta 3.200 TL seviyelerinin görülebileceği tahminini yaptı. 2025 yılı için rakamı da açıklayan uzmanlar kademeli olarak 3500 ve 3750 TL seviyelerine doğru yol almasını bekliyorlar.