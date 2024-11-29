Altın Fiyatları İçin Noel Arası! Yıl Sonunda O Rakamları Görmek İstiyorlar… İslam Memiş, ‘3-4 Hafta Boyunca…’ Diyerek Altın Tahminini Açıkladı
Altın fiyatları başta gram ve çeyrek altın olmak üzere yatırımcıların gündemindeki sıcaklığını koruyor. Yıl sonu yaklaşırken en çok merak edilen soru ise 'altın düşecek mi, yükselecek mi?' Piyasalar Noel tatili öncesinde zayıf bir seyir izlerken uzmanlardan dikkat çeken yorumlar peş peşe geldi. İslam Memiş Aralık ayına işaret ederek, yıl sonu altın tahminini açıkladı.
Altın fiyatları, ABD dolarındaki hafif düşüş ve artan jeopolitik gerilimin yardımıyla yükseldi. Ons altın 2662,77 dolara kadar yükselişin ardından düne göre yüzde 0,8 artıyla 2659,11 dolardan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENİ
Singapur merkezli GoldSilver Central'ın genel müdürü Brian Lan, artan jeopolitik gerilimlerin yatırımcıların potansiyel fiyat artışlarından yararlanma umuduyla altına akın etmesine neden olduğunu söyledi ve “Dolardaki hafif zayıflama altın fiyatlarının yükselmesine yardımcı oldu” dedi. Brian Lan, altın fiyatlarının 2.600 dolar seviyesini test edebileceğini ya da altına inebileceğini ve metalin Aralık ayına kadar konsolidasyon aşamasında kalabileceğini sözlerine ekledi.
FED FAİZ KARARI ALTIN YATIRIMCILARININ RADARINDA
Piyasalar ise CME Fedwatch aracına göre, Aralık ayında Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitme olasılığını yüzde 66,5 olarak fiyatlıyor ve bu da potansiyel olarak 2024'ün üçüncü indirimi anlamına geliyor. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan iş ilanları, ADP istihdam raporu ve istihdam raporu gibi önemli ABD verilerinin Fed'in faiz indirimine ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.
ARALIK AYINA DİKKAT!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalara ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Kasım ayının son haftasındayız. Aralık ayı itibarıyla çoğu büyük yatırımcılar küresel piyasalarda Noel tatiline çıkacaklar ve dolayısıyla Aralık ayının ortasına kadar önümüzdeki 3-4 hafta boyunca genelde iyimser haber akışlarının geldiği, genelde barış haberlerinin geldiği bir dönem olabilir. Çünkü iyimser bir şekilde kapanış yapmak istiyorlar” yorumunda bulundu.
İSLAM MEMİŞ ONS ALTINDA YIL SONU TAHMİNİNİ AÇIKLADI
Aralık ayında piyasalara çok dikkat etmek gerektiğinin altını çizen uzman isim, “Her gelen haber akışını bir manipülasyon fiyatlaması yapabilirler. O yüzden Aralık ayında geniş bant aralığında dalgalanan bir fiyatlama görebiliriz. 3 haftalık süreç içerisinde ons altın tarafında aşağıda 2580 yukarıda 2680 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğim teknik olarak. Ama yılı muhtemelen 2.700 dolar seviyesinin üzerinde tamamlarız diye tahmin ediyorum” şeklinde açıklama yaptı.
GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Yurt içine baktığımızda ise İstanbul Kuyumcular Odası verilerine göre, altın gram fiyatı Kapalıçarşı serbest piyasada 3.107 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın fiyatları ise 5.230 TL’den değerleniyor. Cumhuriyet altını fiyatı da aynı dakikalarda 21.134 TL’den ekranlara yansıyor.