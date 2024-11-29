Altın Fiyatları İçin Noel Arası! Yıl Sonunda O Rakamları Görmek İstiyorlar… İslam Memiş, ‘3-4 Hafta Boyunca…’ Diyerek Altın Tahminini Açıkladı

FED FAİZ KARARI ALTIN YATIRIMCILARININ RADARINDA

Piyasalar ise CME Fedwatch aracına göre, Aralık ayında Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitme olasılığını yüzde 66,5 olarak fiyatlıyor ve bu da potansiyel olarak 2024'ün üçüncü indirimi anlamına geliyor. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan iş ilanları, ADP istihdam raporu ve istihdam raporu gibi önemli ABD verilerinin Fed'in faiz indirimine ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.