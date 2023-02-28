Altın fiyatları için kritik tahmin: Bu rakamı henüz duymadınız!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından düne göre, yüzde 0,36 azalışla bin 100 liradan işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,40 artışla bin 104 liradan tamamlamıştı. Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 800 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 320 liradan satılıyor.