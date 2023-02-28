Altın fiyatları için kritik tahmin: Bu rakamı henüz duymadınız!
Dünya genelinde enflasyon baskısı güçlenirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği endişesi, altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu, altında henüz dip seviyenin görülmediğini belirtti.
Altın fiyatları Fed'den gelen enflasyonla mücadele için daha fazla faiz artışı gerekebileceğine dair işaretler sonrası art arda ikinci haftayı da kayıpla kapattı.
Fed’in hafta ortasında yayımlanan son toplantısının tutanakları daha fazla artışa işaret ederken yatırımcılar Fed’in Çarşamba günü yayımlanan son toplantı tutanakları daha fazla faiz artışına işaret etti. Fed'in faiz artırımlarına mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25'er baz puan şeklinde devam edeceği öngörülüyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından düne göre, yüzde 0,36 azalışla bin 100 liradan işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,40 artışla bin 104 liradan tamamlamıştı. Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 800 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 320 liradan satılıyor.
ALTIN, BU YILIN KAZANÇLARINI SİLDİ
1.960 dolardan düşüşe geçen ons altın yıl içi zirveden yüzde 8’e yakın geriledi ve 2023 yılı kazançlarını sildi. Ons altındaki yükselişe bağlı 2 Şubat’ta 1,185 TL ile rekor seviyeye çıkan gram altın, yine onstaki değer kaybına bağlı dün 1,104 TL’ye geriledi. 2023 kazançlarını geri veren gram altın da tarihi seviyeden yüzde 7,6 oranında uzaklaştı.