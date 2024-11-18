Altın Fiyatları İçin Çifte Tahmin! İslam Memiş’ten Fırsat Bu Fırsat Uyarısı: 2 Hafta Sonra Yeniden Başlayacak

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN FİYATLARI YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin ardından piyasalarda yaşanan hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump’ın kripto para destekçisi duruşunun altın fiyatlarında geçici bir düşüşe neden olduğunu ancak bu durumun yatırımcılar için fırsat yarattığını dile getiren Memiş, “Altın puslu havaları sever. Jeopolitik belirsizlik altın için her zaman pozitif bir zemin oluşturur” dedi.