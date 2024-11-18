Altın Fiyatları İçin Çifte Tahmin! İslam Memiş’ten Fırsat Bu Fırsat Uyarısı: 2 Hafta Sonra Yeniden Başlayacak
Gram altın fiyatları ve çeyrek altın başta olmak üzere yatırımcılar Kapalıçarşı güncel altın fiyatlarını haftanın ilk gününde de araştırıyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan şok düşüşlerin ardından altın yeniden düşecek mi yükselecek mi sorusuna yanıt arayanlara çifte tahmin geldi. Goldman Sachs sarı metalde 2025 yıl sonu tahminini açıkladı. Piyasa Uzmanı İslam Memiş Aralık ayını işaret ederek yeniden yükselişin başlayacağını söyledi.
Altın fiyatları, jeopolitik tansiyon ve ekonomik dinamiklerin çarpıştığı bir dönemden geçiyor. ABD Eski Başkanı Biden’ın Ukrayna’ya yönelik adımları gündemi sarsmıştı, yeni başkan Donald Trump’ın savaşları sonlandırma vaadiyle sahneye çıkması ise piyasalarda derin bir tezat oluşturdu. Bu belirsizlik altın yatırımcılarının gözünü 2025 hedeflerine çevirmesine neden oldu. Öte yandan güçlü ABD doları, yüksek tahvil faizleri ise kısa vadede altın fiyatlarını baskıladı.
GOLDMAN’DAN ONS ALTIN TAHMİNİ
Altın piyasası oldukça hareketli bir grafik sergilerken Goldman Sachs gelecek yıl sarı metalin rekor seviyelere yükseleceği tahmini yaptı. Analistler ons altın fiyatı için 2025 yıl sonunda 3000 dolar öngörüsünü ortaya koydu. Merkez bankalarının yüksek altın talebi ve borsa yatırım fonlarına yeniden yönelimin bu yükselişi destekleyecek etkenler arasında olduğu belirtildi.
Goldman Sachs ayrıca Trump yönetiminin getireceği ekonomik ve ticari gerilimlerin külçe altın talebini artıracağına işaret ettiğini kaydetti. ABD’nin mali sürdürülebilirliği konusundaki endişelerin de büyük merkez bankalarını daha fazla altın rezervi tutmaya yönlendirebileceğini belirtti.
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN FİYATLARI YORUMU
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin ardından piyasalarda yaşanan hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump’ın kripto para destekçisi duruşunun altın fiyatlarında geçici bir düşüşe neden olduğunu ancak bu durumun yatırımcılar için fırsat yarattığını dile getiren Memiş, “Altın puslu havaları sever. Jeopolitik belirsizlik altın için her zaman pozitif bir zemin oluşturur” dedi.
ALTIN NE ZAMAN YÜKSELİR?
Memiş, özellikle Orta Doğu’daki çatışmalar, Rusya-Ukrayna gerilimi ve yeniden alevlenme ihtimali olan Çin-Tayvan krizi gibi unsurların altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini kaydederken, merkez bankalarının faiz indirimlerinin de altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıyacağını dile getirdi.
Yaşanan rekorlar sonrası düşüşün geçici olduğunu vurgulayan uzman isim, elinde altın bulunduranlar ve altın alımı için fırsat kollayanlara seslendi. “Düğün yapacaklar ya da altın borcu olanlar bu dönemi değerlendirebilir. Elinde altın tutan, nakit ihtiyacı olmayanlar ise sabırla bekleyebilir. Aralık itibarıyla altın kaldığı yerden yükselişine devam edecektir” ifadelerini kullandı.
KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (18 KASIM 2024 PAZARTESİ)
Ons Altın: 2589 Dolar (+ Yüzde 1,10)
Gram Altın: 3059 TL
Çeyrek Altın: 5150 TL
Cumhuriyet Altını: 20.808 TL