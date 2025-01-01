Altın Fiyatları için 7 Yabancı Kurum 'Kesin' Dedi, Tarihi Verdi: Bu Yılın Sürprizi Cumhuriyet Altınından: 3 Ayrı Senaryo

Altın fiyatları 2024 yılındaki olağanüstü performansının ardından 2025 yılında da yatırımcıların odak noktası olmaya devam ediyor. Ons altın fiyatı 2800 doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırarken, yükseliş yıllık bazda yüzde 27 oldu.

NE GRAM NE ÇEYREK ALTIN EN BÜYÜK KAZANÇ CUMHURİYET ALTININDA

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2024'te yüzde 51,63 artış gösterdi. Geçen yılın sonunda 1.962 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2024 yılının son işlem gününde 2.975 liraya çıktı. 2023 yılını 13.176 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı da bu senenin sonunda 20.180 lira oldu. Böylece Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 53,16 artış kaydedildi.

YABANCI KURUMLARDAN ALTIN TAHMİNİ

Şimdi ise piyasanın en büyük sorusu şu? Altın fiyatları yeni yılda ne olur? Bu çıkış 2025’te de devam eder mi? Uzmanların çoğu altının 2025 yıl sonunda ons başına 3000 doları aşarak ralli yapması konusunda ‘kesin’ diyerek görüş birliği sundu.

JP Morgan: Altının ons başına 3.000 dolara ulaşma potansiyeli olduğunu öngörüyor.

Goldman Sachs: 2025 yılı için altın fiyatında 3.000 doları aşabilecek bir ralli bekliyor.

UBS ve Bank of America: Altının 2025 sonuna kadar 3.000 doları aşabileceği tahminini destekliyor.

ING Group: 2025 yılı için ortalama 2.700 dolar, 2026 yılı için 2.680 dolar öngörüyor.

Capitalight Research: Altının 2025’in ilk yarısında 2.500-2.700 dolar arasında işlem göreceğini tahmin ediyor.

State Street: Altının 3.100 dolara kadar çıkabileceği üç farklı senaryo sunuyor.

Wells Fargo: Altın fiyatlarının yıl boyunca Fed kararlarına duyarsız kalacağını ifade ediyor.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP ALTINA 3 AYRI YOL ÇİZEBİLİR

State Street altın fiyatlarının Trump yönetiminin politikalarından etkileneceği üç farklı senaryonun mümkün olduğunu dile getirdi.

1. Temel Senaryo (Yüzde 50 Olasılık): Altının ons başına 2600-2900 dolar arasında seyretmesi bekleniyor. Bu senaryoda ABD ekonomisi yukarı yönlü sürprizler yapmaya devam ederken, enflasyon içinde beklentilerin üzerinde kalması şeklinde bir öngörüde bulunuluyor.

2. Boğa Senaryosu (Yüzde 30 Olasılık): Altın fiyatlarının 2900-3100 dolar arasında işlem görebileceği tahmini. Bu senaryoda ise ABD ekonomisinin yavaşlaması ve Fed’in faiz oranlarına düşürmesi ihtimalleri sıralanıyor.

3. Ayı Senaryosu (Yüzde 20 Olasılık): Üçüncü ihtimalde ise ABD büyümesi beklenenden çok daha fazla hızlanırsa, yeni yönetimin iş dostu girişimleri üretim sektörünü güçlendirirken, altın 2.200 dolar ile 2.600 dolar aralığına çeker. Sağlam büyüme enflasyona baskı yapıyor, Fed’in faiz indirimlerine ara vermesine neden olur.

Kaynak: Ekonomi Gazetesi