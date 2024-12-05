Altın Fiyatları için ’26 Aralık’ Kararı! En kritik tarih öncesi gram altın tahminini açıkladı: Yılın son Sürprizi

“Yılın başından beri altın konuşuluyor ve bu yılın "altın yılı" olacağı belirtilmişti. Nitekim bu tahmin doğru çıktı. Ancak altının daha sınırlı yükselmesi veya yükselişin gecikmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine geç başlamasından kaynaklandı. Haziran ayında faiz indirimi yapılabileceği söylenmişti ancak bu gerçekleşmedi. Temmuz ve Ağustos ayları geçildi ve Eylül ayında gelen ekonomik veriler enflasyonun düşme eğilimini netleştirince 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapıldı. Bu gelişmeyle altının önündeki bir engel kalkmış oldu.