Altın Fiyatları için ’26 Aralık’ Kararı! En kritik tarih öncesi gram altın tahminini açıkladı: Yılın son Sürprizi
Altın fiyatları bir süredir rekor seviyelerden geri çekilmesinin ardından dalgalı bir grafik çiziyordu. Yurt içinde gram altın fiyatları da 3000-3070 TL aralığında hareket ediyor. Tüm yıl boyunca yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatları için yıl sonu röntgeni çekildi! Piyasa Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk 26 Kasım’daki Merkez Bankası faiz kararını işaret ederek, faiz indirimi yapılması durumunda altın gram fiyatlarının yılı 3500 TL seviyelerinden kapatabileceğini belirtti.
Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası yoluna ilişkin daha fazla fikir verebilecek ABD istihdam verileri öncesinde temkinli kalmasıyla Perşembe günü baskı altında kaldı. Ons altın bugün 2.647 dolardan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı ise 3062 TL’den satışa sunuluyor. Çeyrek altın fiyatları 5.155 TL ve Cumhuriyet altını da 20.834 TL’den alıcı buluyor.
FED FAİZ KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLACAK! YARIN AÇIKLANIYOR
Fed Başkanı Jerome Powell dün yaptığı açıklamasında Eylül ayında başlayan faiz indirim sürecine rağmen ABD ekonomisinin beklenenden daha güçlü bir performans sergilediğini belirtti. Powell gelecekte faiz oranlarının daha yavaş bir tempoda düşülmesi gerektiğine dair sinyaller verdi. Şimdi ise piyasada gözler yarın açıklanacak ABD istihdam raporuna ve ardından gelecek hafta yayımlanacak Kasım ayı enflasyon verilerine çevrildi. Tüm bunlar dikkate alındığında Fed’in faiz indirimi olasılığı ise yüzde 74 olarak değerlendiriliyor.
ANZ’DEN ALTIN YORUMU
ANZ tarafından yayımlanan son notta, “Bu yıl gösterdiği yüksek performansın ardından altın fiyatlarının kısa vadede nefes alması muhtemel. Doların son dönemdeki güçlenmesinin devam etmesi muhtemel ve bu da altın talebi için bir başka olumsuz etki olacak" yorumu yapıldı.
ALTIN FİYATLARI İÇİN YIL SONU TAHMİNİ
Peki altın düşecek mi yükselecek mi? Tüm yatırımcıların dikkatle takip ettiği altın gram fiyatı yıl sonunda ne kadar olur? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk merak edilen altın fiyatları tahmini hakkında dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. İşte uzman ismin o açıklamaları...
“Yılın başından beri altın konuşuluyor ve bu yılın "altın yılı" olacağı belirtilmişti. Nitekim bu tahmin doğru çıktı. Ancak altının daha sınırlı yükselmesi veya yükselişin gecikmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine geç başlamasından kaynaklandı. Haziran ayında faiz indirimi yapılabileceği söylenmişti ancak bu gerçekleşmedi. Temmuz ve Ağustos ayları geçildi ve Eylül ayında gelen ekonomik veriler enflasyonun düşme eğilimini netleştirince 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapıldı. Bu gelişmeyle altının önündeki bir engel kalkmış oldu.
YIL SONU BEKLENTİLERİNE 2 AY ÖNCEDEN ULAŞMIŞTI
Altın, bölgemizdeki jeopolitik gerginliklerden etkilenerek yükseliyordu. Ayrıca, Amerikan seçim sonuçlarının belirsizliği de bu yükselişi destekledi. Bu süreçte altın, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2790 dolara ulaştı. Yıl sonu beklentisi olan 2700-2750 dolar seviyelerine iki ay önceden ulaşılmış olması şaşırtıcıydı. Hızlı yükseliş hızlı düşüş getirebilir demiştim. Ben söyledim diye olmadı piyasada bu görünüyordu.
Amerikan seçimleri sonrasında Trump’ın hem Senato’da hem de Temsilciler Meclisi’nde büyük çoğunluğu elde etmesiyle seçim sonrası tedirginlik ortadan kalktı. Bu gelişmelerin ardından altın fiyatı hızlı bir şekilde 2500 dolara kadar geriledi. Altın fiyatlarında dalgalanmalar ve zamanla durulma görüldü.
ONS ALTIN İÇİN O RAKAMLARI İŞARET ETTİ
Jeopolitik gerginlikler, Fed eyalet başkanlarının açıklamaları, Avrupa Merkez Bankası’nın politikaları, Fransa ve Almanya’daki siyasi gelişmeler ve Güney Kore'de yaşanan olaylar da altını etkileyen faktörler arasında yer aldı. Ancak şu an altın fiyatlarında bir sakinlik görülüyor. Yıl sonuna yaklaşırken, bir hafta 10 gün içinde yeni pozisyonlar alındıkça altının 2700-2750 dolar seviyelerine doğru yeniden tırmanması bekleniyor. Fed’in bu ay yapması beklenen faiz indirimi var. Ocak ayında da devam edebilir.
GRAM ALTINDA YIL SONU TAHMİNİ
İç piyasada ise altın ithalatında uygulanan kotalar zaman zaman dış piyasa ile iç piyasa arasındaki fiyat farkının açılmasına neden oldu. Bu fark, ocak-mart döneminde kilogram başına 5500 dolara kadar yükselmişken yaz aylarında 700 dolara kadar geriledi. Şu günlerde bu fark 2000-2200 dolar seviyelerinde seyrediyor. Döviz kurlarındaki sakinlik nedeniyle iç piyasadaki altın fiyatları ons fiyatına daha duyarlı hale geldi.
Şu anda gram altın fiyatları 3020-3040 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ancak önümüzdeki dönemde Merkez Bankası’nın faiz indirimi söz konusu olursa dolar/TL kuru ile etkisi ile de 3250-3500 TL seviyelerinden seneyi kapatacak gibi görünüyor.”
MERKEZ’DEN SINIRLI FAİZ İNDİRİMİ
Öte yandan enflasyon rakamları Kasım ayı için bir önceki aya göre düşüş gösterse de beklentilerin üzerinde yüzde 2,24 olarak açıklanmıştı. Bu da piyasanın 26 Aralık’ta Merkez Bankası’nın faiz kararı için yeni bir ihtimali gündeme getirdi. Kasım’da beklentinin aşılmasının Merkez Bankası’nın da dikkat çektiği gıda ve kirada yaşanması, yıllık enflasyonun yüzde 47,09’a düşmesi aralık PPK’sında 150 baz puan indirim tahminlerini yoğunlaştırdı.