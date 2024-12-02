Altın Fiyatları Güçlü Dolar Karşısında Düştü! İşte 2 Aralık Pazartesi Kapalıçarşı Güncel Çeyrek, Gram Altın Fiyatları

Trump'ın BRICS ülkelerini ABD dolarına alternatif aramamaları için tehdit etmesinin ardından ABD doları güçlenirken ons altın geriledi. Ons altın bu sabah 2622,04 dolara kadar geriledi ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 1,18 düşüşle 2623,60 dolardan işlem görüyor.

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, “Sarı metal, ABD dolarındaki güçlenmenin yanı sıra piyasa katılımcılarının jeopolitik risk priminin bir kısmını gevşetmesi nedeniyle son zamanlarda bir miktar kar alımıyla karşı karşıya” dedi. “Eğer Fed 2025'e kadar olası bir faiz indirimi için daha net bir zemin hazırlarsa, altın fiyatlarının daha da değer kazandığını görebiliriz” değerlendirmesini yaptı.

FED FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

CME Group'un FedWatch aracına göre, piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yüzde 65,4 olarak görüyor.

Piyasalar bu hafta ABD'de açıklanacak iş ilanları, ADP istihdam raporu ve tarım dışı istihdam raporunu takip edecekler. Çarşamba günü Fed Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere bu hafta birkaç Fed yetkilisinin konuşma yapması bekleniyor.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yurt içinde ise altın gram fiyatı Kapalıçarşı serbest piyasada 3055 TL’den değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5.143 TL, Cumhuriyet altını fiyatı da 20.784 TL’den ekranlara yansıyor.