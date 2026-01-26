Altın Fiyatları Fren Tutmuyor: Tarihi Rekor Kırıldı, Gram Altın Uçtu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı hız kesmeden sürüyor. Artan jeopolitik riskler, ticaret savaşlarına ilişkin endişeler ve ABD’de yeniden gündeme gelen “kapanma” ihtimali, yatırımcıyı yeniden altın ve gümüşe yöneltti. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın ve gram altın yeni haftaya tarihi rekorlarla giriş yaptı.

ONS ALTIN 5 BİN DOLARI GEÇTİ

Asya işlemlerinde yükselişini hızlandıran ons altın, 5.000 dolar seviyesini aşarak 5.093 dolara kadar tırmandı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Böylece geçen hafta 4.987 dolardan kapanan ons, yeni haftaya güçlü bir ivmeyle başlamış oldu.

GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVE

Küresel piyasalardaki yükseliş iç piyasaya da yansıdı. 26 Ocak 2026 Pazartesi günü gram altın, sabah saatlerinde 7.105 TL seviyesine çıkarak rekor tazeledi. Kapalıçarşı’da ise fiziki gram altın satış fiyatı 7.225 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 11.775 TL seviyelerinde işlem gördü.

GÜMÜŞTE DE SERT YÜKSELİŞ

Sadece altın değil, gümüş fiyatları da dikkat çekici bir yükseliş sergiliyor. Ons gümüş yeni haftanın ilk işlemlerinde yüzde 5’in üzerinde prim yaparak 109,50 dolara kadar çıktı. Gümüş, geçen hafta da güçlü bir performans sergileyerek 100 dolar eşiğinin üzerine yerleşmişti.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ARTIYOR

Analistler, kıymetli metallerdeki yükselişin temelinde artan jeopolitik risklerin ve küresel ticaret gerilimlerinin bulunduğuna dikkat çekiyor. Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu’daki belirsizlikler, ABD’nin Kanada’ya yönelik gümrük vergisi tehditleri ve Washington’da yeniden gündeme gelen bütçe krizi, yatırımcıyı riskli varlıklardan uzaklaştırarak altına yöneltiyor.

