Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar, Kaç TL? Tüm Dünya için Yeni Dönem Resmen Başladı: Yolun Geri Kalalını O İsim Belirleyecek

Doların değeri artıyor, ABD tahvil faizi hafif aşağı iniyor. Altın fiyatı baskı altında. Donald Trump’ın 2. gümrük savaşını başlatması piyasalarda hissediliyor. Altın fiyatları, doların değerinden, tahvil faizlerinden, jeopolitikten, ülke merkez bankalarının taleplerinden, hisse senedi pozisyonlarına teminat olmaktan etkileniyor. Ons altın fiyatı tüm bu ticaret gerginlikleri ile geçtiğimiz hafta rekor seviyelere yükseldi. Kısa süreliğine 2.817 doları gören altının ons fiyatı bu sabah bir miktar geri çekildi. Şu sıralar 2.780 dolar seviyelerinden hareket ediyor.

TİCARET SAVAŞLARI RESMEN BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump yasa dışı göçmen ve uyuşturucu akışının önlenmesinde başarısız’ olunduğu gerekçeleri ile imzaladığı emirler Meksika'ya yüzde 25, Kanada'nın enerji dışı mallarına yüzde 25 ve enerjisine yüzde 10, Çin'e uygulanan tarifelerde yüzde 10 puanlık artış getiriyor. Salı günü yürürlüğe girecek olan yemi tarifeler ABD’nin en büyük ticaret ortaklarından yapılan yaklaşık 1,3 trilyon dolarlık ithalatı etkileyecek.

Yeni artışlar mevcut ithalat yapısına göre, ortalama ABD gümrük vergisi oranını şu anki yüzde 3 seviyesinden yüzde 10,7'ye çıkaracak ve ABD ekonomisine önemli bir arz şoku yaşatacak. Ekonomistler olası bir misillemenin ABD’nin GSYİH‘sini yüzde 1,2 düşürebileceği ve çekirdek PCE'yi yaklaşık yüzde 0,7 ekleyebileceğini dile getiriyor.

YOLUN DEVAMI TRUMP’A GÖRE ŞEKİLLENECEK

Misilleme olacak mı, artış oranları değişecek mi, müzakere olacak mı, olacaksa müzakereler ne kadar sürecek? Geniş bir belirsizlik bandı var. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ekonomistler, “Demokratlar, Trump'ın Meksika ve Kanada'ya uyguladığı tarifelerin hayatı daha pahalı hale getireceğini belirtiyor. ABD Merkez Bankası Fed modeli büyümenin yavaşlayacağını, enflasyonun artacağını işaret ediyor. İç ekonomide arz şoku oluşabilir. Fed’in temkinli olmaktan başka seçeneği pek olası görünmüyor. Trump’ın 2. Dönemi, 2. gümrük savaşı ‘fiilen’ başladı. Yolun bundan sonraki kısmı ‘belirsiz’. O yüzden ilk etapta piyasa risk iştahı baskı altında kalabilir, Dolar gücünü artırabilir. Yolun devamı Trump’a göre şekillenecek. Piyasa, makro veriler ve Fed odaklılıktan siyaset-mali politika odaklı hale gelebilir” ifadelerini kullanıyorlar.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Yurt içi piyasalarda yılın ilk enflasyon rakamları takip edilirken gram altın fiyatları yeni haftaya ons altındaki düşüşten etkilenerek başladı. Serbest piyasada altın gram fiyatı Pazartesi sabahında 3.210 TL seviyelerinde bulunuyor.

Çeyrek altın fiyatları ise Kapalıçarşı serbest piyasada şu sıralar 5.461 TL’den ekranlara yansıyor. Aynı dakikalarda Cumhuriyet altını 22.072 TL’den, 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 3.100 TL’den değerleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi