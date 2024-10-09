Altın Fiyatları Bu Kez Ters Tepti! Tüm Dengeleri Değiştirecek Gün: Gram Altın Fiyatı İçin ‘Sürpriz Olmayacaktır’ Deyip Çok Konuşulacak Tahmini Yaptılar
Altın fiyatları için kritik açıklamaya sadece sayılı saat kaldı! Fed faiz kararı üzerinde etkili olan ABD enflasyonu yarın açıklanacak. Öncesinde ise rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları düşüşünü beşinci güne taşımış durumda. Altın fiyatlarında rüzgar terse dönerken uzmanlar gram altın fiyatı için de yıl sonu tahminlerini açıkladı. Peki bugün altın gram fiyatı, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte güncel Kapalıçarşı rakamları...
Bu hafta küresel piyasalarda odak noktası ABD’den gelecek enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin açıklamaları olacak. Son Fed toplantısında faiz indirimlerinde oy çokluğu yaşanmış ve iş gücü piyasasındaki güç kaybı vurgulanmıştı. Fed üyelerinin son açıklamalarında, istihdam büyümesindeki yavaşlamadan kaçınmak için "dengeli bir yaklaşım" benimseme eğilimi dikkat çekti.
ABD ENFLASYONU AÇIKLANIYOR
Açıklanan makroekonomik veriler, ABD ekonomisinde ısınmanın sürdüğüne işaret ederken, resesyon endişeleri de önemli ölçüde azaldı. Bu kapsamda Fed’in faiz politikasında bir değişiklik yapması beklenmezken, yarın açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri önem taşıyor.
İş gücü piyasasında dengelenme sağlanması ve enflasyonla mücadele konusundaki beklentiler, bu verinin sonuçlarını daha kritik hale getiriyor. Piyasa beklentilerine göre, manşet TÜFE’nin yüzde 2,5’ten yüzde 2,3’e gerilemesi, çekirdek enflasyonun ise yüzde 3,2 seviyesinde sabit kalması öngörülüyor.
ABD'den gelecek enflasyon verilerinin ardından Fed’in faiz politikasında nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Piyasalar, açıklanacak verilerin ışığında Fed’in bir sonraki adımını belirlemesini yakından takip edecek.
FED’İN FAİZ POLİTİKASI ALTIN FİYATLARINDA BASKI OLUŞTURDU
Mart 2022’den bu yana faiz artırımlarına başlayan Fed, Temmuz 2023’te 25 baz puanlık artışla faiz oranını 5,25-5,50 aralığına yükselterek son 22 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Eylül ayında ise enflasyondaki ilerleme ve risk dengesi göz önüne alınarak 50 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirildi. Ancak Fed’in faiz indirimlerini planlandığı kadar hızlı yapmayacağına dair işaretler, altın fiyatlarında baskı yaratmaya devam ediyor.
ALTIN FİYATLARI 5 GÜNDÜR DÜŞÜŞTE
Altın piyasasında ons altın beş günlük düşüşünü sürdürerek 2.617 dolardan işlem görüyor. Türkiye’de ise Kapalıçarşı serbest piyasada 22 ayar gram altın 3.074 TL, çeyrek altın 5.175 TL, Cumhuriyet altını ise 20.913 TL’den satılıyor.
GRAM ALTINDA SENARYOYU BÖYLE ANLATTILAR
Uzmanlar altın gram fiyatı tahminlerinde vites yükselttiler! Gram altının 3.500-3.700 TL aralığında işlem görmesinin muhtemel olduğunu dile getiren uzmanlar, “Fed’in faiz indirimlerinin sınırlı kalması ve jeopolitik risklerin devam etmesi altın fiyatlarını destekleyecek faktörler arasında yer alabilir. Ancak, enflasyonun beklenenden daha hızlı düşmesi veya Fed’in faiz politikalarında daha agresif gevşeme adımları atması halinde bu seviyeler aşılabilir. Yıl sonuna kadar yaşanacak gelişmeler, altının yukarı yönlü hareketine destek verebilir ve gram altının 4.000 TL seviyelerine yaklaşması da sürpriz olmayacaktır” yorumunu yapıyorlar.