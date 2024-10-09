Altın Fiyatları Bu Kez Ters Tepti! Tüm Dengeleri Değiştirecek Gün: Gram Altın Fiyatı İçin ‘Sürpriz Olmayacaktır’ Deyip Çok Konuşulacak Tahmini Yaptılar

GRAM ALTINDA SENARYOYU BÖYLE ANLATTILAR

Uzmanlar altın gram fiyatı tahminlerinde vites yükselttiler! Gram altının 3.500-3.700 TL aralığında işlem görmesinin muhtemel olduğunu dile getiren uzmanlar, “Fed’in faiz indirimlerinin sınırlı kalması ve jeopolitik risklerin devam etmesi altın fiyatlarını destekleyecek faktörler arasında yer alabilir. Ancak, enflasyonun beklenenden daha hızlı düşmesi veya Fed’in faiz politikalarında daha agresif gevşeme adımları atması halinde bu seviyeler aşılabilir. Yıl sonuna kadar yaşanacak gelişmeler, altının yukarı yönlü hareketine destek verebilir ve gram altının 4.000 TL seviyelerine yaklaşması da sürpriz olmayacaktır” yorumunu yapıyorlar.