SON DAKİKA: ALTIN FİYATLARINDA REKOR! Bir Eşit Daha Aşıldı (18 Ekim Cuma Gram Altın, Çeyrek Altın Fiyatı)
Son dakika haberi… Altın fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanmasının yatırımcıların güvenli limanlara yönlendirmesiyle birlikte bu sabah 2.700 doların üzerine çıkarak yeni rekor kırdı. Yurt içinde gram altın fiyatı da yükselişine hız verdi. Peki 18 Ekim Cuma altın gram fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Kapalıçarşı çeyrek altın, Cumhuriyet altını güncel fiyatları…
ABD ekonomisine ilişkin karışık verilerin 2024 yılında ABD Merkez Bankası Fed'in büyük faiz indirimlerine gideceğine ilişkin umutları kırmasına rağmen ons altın Asya'daki erken işlemlerde 2.712 ABD Doları ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,64'ten fazla artışla 2710 dolarda.
ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?
Piyasalar, Hamas lideri Yahya Sinwar'ı öldürmesine tepki gösterdi. ABD Başkanı Joe Biden savaşın sona ermesinin zamanının geldiğini söylerken, Netanyahu İsrail'in 2023 yılında Hamas tarafından ele geçirilen tüm rehineler serbest bırakılana kadar savaşmaya devam edeceğini belirtti.
YÜZDE 31’LİK ARTIŞ
Altın, yatırımcıların 5 Kasım'daki ABD seçimleri öncesinde portföylerini yeniden konumlandırmalarının da etkisiyle haftalık bazda neredeyse yüzde 2 artış gösterdi. Her iki adayın da ABD ekonomisi için farklı riskler oluşturması nedeniyle, Donald Trump ya da Başkan Yardımcısı Kamala Harris kazansın, altının daha fazla destek görmesinin muhtemel olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.
Ons altın fiyatı yıl başından bu yana yüzde 31,25, son 12 ayda yüzde 41, bu ay yüzde 2,8 yükseldi.
GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın fiyatı Kapalıçarşı serbest piyasada bu sabah yüzde 1’e yakın artışla 3.140 liradan değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı 5.287 liradan, Cumhuriyet altını da 21.368 liradan ekranlara yansıyor.