SON DAKİKA: ALTIN FİYATLARINDA REKOR! Bir Eşit Daha Aşıldı (18 Ekim Cuma Gram Altın, Çeyrek Altın Fiyatı)

YÜZDE 31’LİK ARTIŞ

Altın, yatırımcıların 5 Kasım'daki ABD seçimleri öncesinde portföylerini yeniden konumlandırmalarının da etkisiyle haftalık bazda neredeyse yüzde 2 artış gösterdi. Her iki adayın da ABD ekonomisi için farklı riskler oluşturması nedeniyle, Donald Trump ya da Başkan Yardımcısı Kamala Harris kazansın, altının daha fazla destek görmesinin muhtemel olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.

Ons altın fiyatı yıl başından bu yana yüzde 31,25, son 12 ayda yüzde 41, bu ay yüzde 2,8 yükseldi.