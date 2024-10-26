Altın Fiyatları Baş Döndürdü! Çifte Kazanç: Hem Türk Liranız Hem de Altın Varlığınız Artabilir
Gram altın fiyatı ile ons altın bu yıl inanılmaz bir performansa imza attı. Altın gram fiyatı senenin ilk gününden bu yana yüzde 52 artarken, rekor seviyeleri bir bir aşan ons altın fiyatı da gözünü 3000 dolara dikti. Tüm bu yükseliş yatırımcının iştahını kabartırken altın al-sat yapacaklara uyarı geldi. Uzmanlar altın yatırımında kârlı çıkmak için dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. İşte detaylar…
Kaynak: Takvim
Kapalıçarşı'da işlem gören ve yatırımcıların da yakından takip ettiği 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,80 artış göstererek 3.015 Türk Lirası’na, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,97 yükselişle 20.477 Türk Lirası’na çıktı. Geçen hafta sonu 5.089 Türk Lirası şeklinde olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1 artarak 5 bin 140 Türk Lirası’na çıktı.
Gram altın fiyatı sene başından bu yana yüzde 52 artarken, ons altın fiyatı için bu oran yüzde 30’kar seviyesinde oldu. Altın ons fiyatı için uzmanlar yıl sonunda 3000 dolar seviyelerini konuşmaya başladı. Gram altın fiyatı için tahminler kısa vadede 3.500 lira olacağı yönünde. Peki altın alırken neye dikkat etmeli? Nasıl ve nereden almalı?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’in haberine göre, altın en popüler yatırım araçlarından biri olmaya devam ederken, alım satım yapacaklar için kâr ettirecek formülü açıkladı.
ÇİFTE KAZANÇ
Altına yatırım yaparken, fiyatlardaki düşüşleri bir fırsat olarak görmek önemlidir. Örneğin, 10 liradan 10 altın alıp 100 lira yatırım yaptığınızı düşünün. Altın fiyatı 15 liraya çıktığında sattığınızda 100 liranız 150 lira olur, yani 50 lira kar edersiniz. Ancak tekrar altın aldığınızda yine 10 altın alabilirsiniz, varlığınız değişmez. Oysa altın fiyatı 12,5 liraya düştüğünde alım yaparsanız, bu kez 12 altın alabilirsiniz. Böylece hem Türk liranız hem de altın varlığınız artar.
DOĞRU YERİ SEÇMEK ÖNEMLİ
Altına yatırım yaparken sadece maliyet hesabı yeterli değildir. Türkiye'de bankalar, kuyumcular, internet siteleri ve borsa gibi birçok platform bulunuyor. Hangi yöntemi tercih ettiğiniz, kazancınızı etkileyebilir. Alım-satım arasındaki farklar, komisyonlar ve işçilik maliyetleri dikkate alınmalıdır. Bu ek maliyetler planladığınız kazancı azaltabilir.
FİZİKİ ALTIN ALMAK AVANTAJLI MI?
Türkiye’de en yaygın yöntemlerden biri kuyumcudan altın almaktır. Online yöntemlere göre kuyumcular pahalı olabilir, ancak alım-satım farkı düşük olduğu için özellikle kısa vadeli yatırımlarda avantaj sağlar. Ancak altını fiziksel olarak saklama riski bulunur. Kuyumcuya gitmeden önce alım-satım farkını mutlaka öğrenmelisiniz. Kapalıçarşı’da fark 30-50 TL civarındayken, diğer kuyumcularda bu fark 200 TL’ye kadar çıkabilir.
İNTERNETTEN ALIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Altın artık internet üzerinden de satın alınabiliyor. Rafineriler ve e-ticaret siteleri bu hizmeti sunuyor. Ancak internet ve kuyumcu fiyatları arasında 300-400 TL fark olabilir ve kredi kartı kullanıldığında ekstra komisyonlar devreye girebilir. Ayrıca güvenlik açısından dikkatli olmak gerekiyor; bilmediğiniz sitelerden altın almak paranızı kaybetmenize ya da sahte altınla karşılaşmanıza neden olabilir.
BANKADA ALTIN HESABI AÇMAK
Bankalarda açılan altın hesapları güvenli bir yatırım yöntemidir çünkü çalınma ya da kaybolma riski yoktur. Ancak bankalarda alım-satım farkları oldukça yüksek olabilir, bu da kısa vadeli yatırımlar için dezavantaj yaratır. Ayrıca bankalar arasında fiyat farklılıkları ve komisyonlar da bulunur. Fiziki altın almak istemeyenler için uygun bir yöntemdir.
BORSA YATIRIMLARI
Borsa İstanbul'da Emtia Pazarı ile altın yatırımı yapma imkânı sunuluyor. Darphane tarafından sunulan Darphane Altın Sertifikası (ALTIN.S1), altına yatırım yapmak isteyenler için borsada işlem gören bir alternatiftir. Yeterli miktara ulaştığınızda fiziki altına çevirmek de mümkün. Küçük miktarlarla yatırım yapmak isteyenler için uygun bir seçenek olabilir.
ALTIN FONLARI
Altın fonları, yatırımcıların paralarını bir araya getirerek altın piyasasında değerlendirmelerine olanak tanır. Bu fonlar bankalar aracılığıyla alınabilir. Fiziki altın yerine dijital yatırım yapılır ve alım-satım farkı yoktur. Ancak bu yöntemde uzun vadeli düşünmek gereklidir.