Altın Fiyatları Baş Döndürdü! Çifte Kazanç: Hem Türk Liranız Hem de Altın Varlığınız Artabilir

ÇİFTE KAZANÇ

Altına yatırım yaparken, fiyatlardaki düşüşleri bir fırsat olarak görmek önemlidir. Örneğin, 10 liradan 10 altın alıp 100 lira yatırım yaptığınızı düşünün. Altın fiyatı 15 liraya çıktığında sattığınızda 100 liranız 150 lira olur, yani 50 lira kar edersiniz. Ancak tekrar altın aldığınızda yine 10 altın alabilirsiniz, varlığınız değişmez. Oysa altın fiyatı 12,5 liraya düştüğünde alım yaparsanız, bu kez 12 altın alabilirsiniz. Böylece hem Türk liranız hem de altın varlığınız artar.