Altın, Dolar, Euroda Son Rakamlar

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

Dolar/TL saat 07:12 itibarıyla 32,9006 (alış) 32,9086'dan (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 35,8667 TL seviyelerinde seyrediyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

11 Temmuz 2024 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu ise şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.517,46 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.154,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.299,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 16.490,21 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.548,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 41.351,98 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.379,43 dolar