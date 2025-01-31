Altın Bugün Ne Kadar Oldu? İşte 31 Ocak 2025 Güncel Altın Kuru Fiyatları...
ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisini uygulama kararının ardından altın fiyatlarındaki değişim büyük dikkat çekti. Yatırımcının ‘güvenli liman’ olarak benimsediği gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar oldu? İşte 31 Ocak 2025 güncel altın kuru fiyatları...
Altın yatırımcıları son iki haftadır yükselişini sürdürürken gözler ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararına çevrilmişti. ABD Merkez Bankası, politika faizini 4,25-4,50 aralığında sabit bıraktı.
Fed’in kararı sonrasında altın fiyatlarındaki değişim merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftadan bu yana rekor serisine devam eden altın bugün ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…
Ocak ayı başında 2983 lira seviyesinde olan gram altın bugün 3.223,17 liraya yükseldi. Ons altın güne 2.795,70 dolardan başladı. Çeyrek altının fiyatı ise 5.156,39 lira oldu.
İşte altın fiyatları…
GRAM ALTIN
Alış: 3.223,17 Lira Satış: 3.223,62 Lira
ONS ALTIN
Alış: 2.795,70 Dolar Satış: 2.796,30 Dolar
ÇEYREK ALTIN
Alış: 5.156,39 Lira Satış: 5.269,49 Lira
Kaynak: Haber Merkezi