Altın Bugün Ne Kadar Oldu? İşte 31 Ocak 2025 Güncel Altın Kuru Fiyatları...

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisini uygulama kararının ardından altın fiyatlarındaki değişim büyük dikkat çekti. Yatırımcının ‘güvenli liman’ olarak benimsediği gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar oldu? İşte 31 Ocak 2025 güncel altın kuru fiyatları...

Altın Bugün Ne Kadar Oldu? İşte 31 Ocak 2025 Güncel Altın Kuru Fiyatları...

Altın yatırımcıları son iki haftadır yükselişini sürdürürken gözler ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararına çevrilmişti. ABD Merkez Bankası, politika faizini 4,25-4,50 aralığında sabit bıraktı.

Fed’in kararı sonrasında altın fiyatlarındaki değişim merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftadan bu yana rekor serisine devam eden altın bugün ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…

Altın Bugün Ne Kadar Oldu? İşte 31 Ocak 2025 Güncel Altın Kuru Fiyatları... - Resim : 1

Ocak ayı başında 2983 lira seviyesinde olan gram altın bugün 3.223,17 liraya yükseldi. Ons altın güne 2.795,70 dolardan başladı. Çeyrek altının fiyatı ise 5.156,39 lira oldu.

Altın Bugün Ne Kadar Oldu? İşte 31 Ocak 2025 Güncel Altın Kuru Fiyatları... - Resim : 2

İşte altın fiyatları…

GRAM ALTIN

Alış: 3.223,17 Lira Satış: 3.223,62 Lira

ONS ALTIN

Alış: 2.795,70 Dolar Satış: 2.796,30 Dolar

ÇEYREK ALTIN

Alış: 5.156,39 Lira Satış: 5.269,49 Lira

Gram Altın Fiyatlarında Yeni Rekor! 24 Ayar Altın Gram Fiyatı Kapalıçarşı'da 3.350 Lirayı da AştıGram Altın Fiyatlarında Yeni Rekor! 24 Ayar Altın Gram Fiyatı Kapalıçarşı'da 3.350 Lirayı da AştıEkonomi

Yatırımcılar O İhtimali Duymak Bile İstemiyor! Altın Fiyatlarında '3000 Dolar'lık Hayal KırıklığıYatırımcılar O İhtimali Duymak Bile İstemiyor! Altın Fiyatlarında '3000 Dolar'lık Hayal KırıklığıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Gram Altın
Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç
Dolar ve Euroda İşler Karıştı! Biri Yükseldi, Biri Dibe Vurdu Dövizde İşler Karıştı! Biri Yükseldi, Biri Dibe Vurdu
Araç Sahipleri Dikkat: Motorine İndirim Geldi, Tabela Değişti Araç Sahipleri Dikkat! Tabela Değişti
Şakir Paşa Köşkü’nün İlk Hali Ortaya Çıktı! Köşkü Yıkıp Bakın Ne Yapmışlar Şakir Paşa Köşkü’nün İlk Hali Ortaya Çıktı! Köşkü Yıkıp Bakın Ne Yapmışlar
ÇOK OKUNANLAR
Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç
Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş
Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor
3 Şubat'tan İtibaren Başlıyor: Herkesin Bu Belgeyi Alması Zorunlu! 176 Bin TL Ceza Kesilecek Tüm Esnafın Bu Belgeyi Alması Zorunlu! 176 Bin TL Ceza Kesilecek
Alman Devi Türkiye'den Çekiliyor Alman Devi Türkiye'den Çekiliyor