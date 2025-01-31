Altın Bugün Ne Kadar Oldu? İşte 31 Ocak 2025 Güncel Altın Kuru Fiyatları...

Altın yatırımcıları son iki haftadır yükselişini sürdürürken gözler ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararına çevrilmişti. ABD Merkez Bankası, politika faizini 4,25-4,50 aralığında sabit bıraktı.

Fed’in kararı sonrasında altın fiyatlarındaki değişim merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftadan bu yana rekor serisine devam eden altın bugün ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…

Ocak ayı başında 2983 lira seviyesinde olan gram altın bugün 3.223,17 liraya yükseldi. Ons altın güne 2.795,70 dolardan başladı. Çeyrek altının fiyatı ise 5.156,39 lira oldu.

İşte altın fiyatları…

GRAM ALTIN

Alış: 3.223,17 Lira Satış: 3.223,62 Lira

ONS ALTIN

Alış: 2.795,70 Dolar Satış: 2.796,30 Dolar

ÇEYREK ALTIN

Alış: 5.156,39 Lira Satış: 5.269,49 Lira

Kaynak: Haber Merkezi