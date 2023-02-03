Altın bozduracak olanlar dikkat: İşte gram altında beklenen seviye
Piyasalardaki hareketlenme süratle devam ederken, vatandaşın gözü kulağı altın fiyatlarında. “Seçimden sonra altın fiyatlarının yükseleceğini öngörüyoruz” diyen uzmanlar, gram altının 1.450 lira seviyesine yükseleceğini tahmin ediyor.
Vatandaşların güvenli yatırım limanı olan altın, hareketli günlerin ardından durağanlığını korurken, bu sakinliğin çok da uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin yaklaştığı bir döneme girerken uzmanlar altının zarar ettirmeyeceğini belirtiyor.
Seçimden sonra altının yükselişe geçeceğini ve bu zamanların alım yapmak için ideal olduğunu söyleyen kuyumcu Emre Öztürk, “Yılsonu için altının gramının bin 450 lira seviyelerini çok rahat göreceğini tahmin ediyoruz” dedi.
“Gram altının bin 450 lira olmasını bekliyoruz”
Yıl sonuna kadar altın fiyatlarında artış olacağını ve bin 450 liraların görüleceğini belirten 15 yıllık kuyumcu Emre Öztürk “Piyasalarda özellikle seçim tarihi açıklandıktan sonra bir belirsizlik hâkim oldu. Bu belirsizlik de tabii ki fiyatlara hem artı yönünde hem de eksi yönde yansıyor. İnsanlar ne yapacağını bilmediği için bekleme aşamasına geçti.