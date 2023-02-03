Altın bozduracak olanlar dikkat: İşte gram altında beklenen seviye

“Gram altının bin 450 lira olmasını bekliyoruz”

Yıl sonuna kadar altın fiyatlarında artış olacağını ve bin 450 liraların görüleceğini belirten 15 yıllık kuyumcu Emre Öztürk “Piyasalarda özellikle seçim tarihi açıklandıktan sonra bir belirsizlik hâkim oldu. Bu belirsizlik de tabii ki fiyatlara hem artı yönünde hem de eksi yönde yansıyor. İnsanlar ne yapacağını bilmediği için bekleme aşamasına geçti.