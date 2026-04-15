Altın Atağa Kalktı 1 Ayın Zirvesi Görüldü: Piyasalar Yeniden Şekilleniyor

Küresel piyasalarda haftanın ortasına girilirken altın fiyatlarında dikkat çeken bir yükseliş yaşanıyor. 15 Nisan 2026 sabahında gram altın 6.935 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın ise 4.820 dolar civarında dengelenmiş durumda. Günün ilk saatlerinde 4.871 dolara kadar yükselen ons altın, böylece son bir ayın zirvesini görmüş oldu.

Geçtiğimiz haftayı 4.749 dolardan kapatan ons altın, haftaya hızlı bir yükselişle başladı. Dün yüzde 2’nin üzerinde değer kazanarak 4.841 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, yeni günde de yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Ancak zirve seviyelerin ardından sınırlı kâr satışlarının devreye girdiği görülüyor.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Ons altındaki hareketlilik, yurt içi piyasada gram altın fiyatlarına da yansıdı. Haftayı 6.808 TL seviyesinden kapatan gram altın, yeni güne 6.935 TL’den başladı. Kapalıçarşı’da ise fiziki gram altın 6.965 TL’den satılırken, çeyrek altın 11.430 TL seviyelerinde işlem görüyor.

PİYASALARI ETKİLEYEN GELİŞMELER

Altın fiyatlarındaki yükselişte küresel gelişmeler belirleyici oldu. ABD ile İran arasında yeniden başlayabileceği konuşulan müzakereler, piyasalarda risk iştahını artırırken petrol fiyatlarının 95 doların altına gerilemesine yol açtı. Öte yandan dolar endeksi 98 seviyesine kadar düşerek son 1,5 ayın en düşük seviyelerine indi. ABD tahvil getirilerinde de yükselişin durması dikkat çekti.

Bu gelişmeler, enflasyon baskılarının hafifleyebileceği beklentisini güçlendirirken, merkez bankalarının daha ılımlı bir politika izleyebileceği yönündeki öngörüleri artırdı. Özellikle doların zayıflaması, altın fiyatlarının yükselişinde önemli rol oynadı.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER TAKİP EDİLİYOR

Analistler, ons altında teknik seviyelere dikkat çekiyor. 100 günlük ortalamanın bulunduğu 4.765 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanmasının önemli olduğunu belirten uzmanlar, yukarı yönlü hareketin devamı halinde 50 günlük ortalamanın bulunduğu 4.977 dolar seviyesinin hedeflenebileceğini ifade ediyor.

Buna karşılık 4.765 dolar seviyesinin altına inilmesi durumunda satış baskısının yeniden artabileceği uyarısı yapılıyor. Uzmanlar ayrıca Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin ve petrol fiyatlarının seyrinin altın üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi