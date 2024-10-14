Altın Alıp Satacaklar Dikkat, Sektör Temsilcisi Uyardı: Kuyumculara Ceza Yağacak

Timuçin Sönmez, “Kanunlar güncel ve Avrupa Birliği standartlarında değil. Sektörde yaşanan sıkıntılar çözülmeden sadece denetimlerle bu işin sonucuna gidilmesi doğru değil. Düzeltilmediği müddetçe sektörden kaçışlar devam edecek” dedi. Yapılan denetimlerle birlikte ürünlerin kayıt altına alındığını belirten Sönmez,"Yakında kuyumcuların birçoğuna ceza gelecek" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira” açıklamalarının ardından Vergi Denetim Kurulu müfettişleri sektördeki denetimleri artırdı.

"SEKTÖRDEN KAÇIŞLAR DEVAM EDECEK"

Türkiye gazetesinden Samet Eker'in haberine göre, kuyumculuk sektörünün kanunlarına ilişkin konuşan Sönmez, kanunların yetersiz olduğunu belirterek, “Çıkmış kanunlar güncel ve Avrupa Birliği standartlarında değil. Sektörde yaşanan sorunlar çözülmeden sadece denetimlerle bu işin sonucuna gidilmesi doğru değil. Düzeltilmediği müddetçe sektörden kaçışlar devam edecek” ifadelerini kullandı.