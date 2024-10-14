Altın Alıp Satacaklar Dikkat, Sektör Temsilcisi Uyardı: Kuyumculara Ceza Yağacak
Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, kuyumculuk sektöründeki kayıt dışılığa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Timuçin Sönmez, “Kanunlar güncel ve Avrupa Birliği standartlarında değil. Sektörde yaşanan sıkıntılar çözülmeden sadece denetimlerle bu işin sonucuna gidilmesi doğru değil. Düzeltilmediği müddetçe sektörden kaçışlar devam edecek” dedi. Yapılan denetimlerle birlikte ürünlerin kayıt altına alındığını belirten Sönmez,"Yakında kuyumcuların birçoğuna ceza gelecek" diye konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira” açıklamalarının ardından Vergi Denetim Kurulu müfettişleri sektördeki denetimleri artırdı.
"SEKTÖRDEN KAÇIŞLAR DEVAM EDECEK"
Türkiye gazetesinden Samet Eker'in haberine göre, kuyumculuk sektörünün kanunlarına ilişkin konuşan Sönmez, kanunların yetersiz olduğunu belirterek, “Çıkmış kanunlar güncel ve Avrupa Birliği standartlarında değil. Sektörde yaşanan sorunlar çözülmeden sadece denetimlerle bu işin sonucuna gidilmesi doğru değil. Düzeltilmediği müddetçe sektörden kaçışlar devam edecek” ifadelerini kullandı.
'BORSA DEĞERİ VERGİDEN MUAF OLMALI'
Timuçin Sönmez'in açıklamaları şu şekilde:
"Borsa değerinin vergiden muaf olması gerekiyor. Altın muhasebesi yapılması lazım. KDV matrahının belirlenme usul yönteminin gelir vergisi usul yönteminde de uygulanması lazım.
Vergi denetimi ve vergi kutsal. Herkes vergisini ödemeli. Her suçun cezası belli. ‘Ekonomi bozuk ondan oluyor’ şeklinde konuşuyorlar ama ben buna katılmıyorum. Çünkü bu yıllardır uygulanan bir prosedür. Altın fiyatlarının fazla yükselmesinden dolayı sosyal medyanın da etkisi ile bu iş çok fazla köpürtüldü.
Bu durum esnafın ve devletin itibarını zedeliyor. Biz devletimize güveniyoruz ve her suçun cezası belli. Bu durumu bu kadar büyütmeye gerek yok. Bazı meslektaşlarımız bu konu ile ilgili yanlış yorumda bulunmuş. Fiilî envanter sayımı sırasında fazla veya eksik ürün çıkabilir. Bugün herhangi bir sektörün veya meslek grubunun envanterinde eksik veya fazla çıkabilir. Denetimler başladığından bu yana bunları söylüyoruz."
"KUYUMCULARIN BİRÇOĞUNA CEZA GELECEK"
Sektörde çalışanlar ise üretimde kayıt dışılık olduğuna dikkat çekerek “Birçok kuyumcu, vergiden kaçınmak için elinden geleni yapıyor. Vitrinde gördüğünüz ürünlerin büyük çoğunluğu stokta görünmüyor. Bakanlık ekipleri denetimlerini yaptı. Bütün ürünleri kayıt altına aldı. Yakın zamanda kuyumcuların birçoğuna ceza gelecek. Sektörün düzelmesi açısından ben bunu doğru bir adım olarak görüyorum. Çünkü bu kadar lüks bir sektörün aylık vergisi 16 bin lira civarı olamaz” iddialarında bulundu.