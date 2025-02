Altın Alımı için Sigorta Şirketlerine İzin! Sarı Metalde Yeni Dönemi Başlayacaklar: Milyarlarca Dolar...

Çin'in en büyüklerinden ikisi olan PICC Property & Casualty Co. ve China Life Insurance Co. dahil olmak üzere on sigorta şirketi, geçtiğimiz Cuma günü yürürlüğe giren bir programla varlıklarının %1'ine kadar külçe altına yatırım yapabilecek.

Minsheng Securities Co. yayınladığı bir notta, bunun potansiyel olarak 200 milyar yuan (27,4 milyar dolar) fon anlamına geleceğini söyledi.

ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARINA İLGİ ARTIYOR

Politikadaki değişim, yetkililerin Çin'deki yatırım seçeneklerinin azlığını ve emlak krizinin ve ekonomik çöküşün ortasında alternatiflere duyulan ihtiyacı fark ettiğini gösteriyor.

Liu Xinqi liderliğindeki Guotai Junan Securities analistleri bir notta, "Sigorta şirketleri istikrarlı getirisi olan orta ve uzun vadeli varlıklar için seçeneklerden yoksun" dedi. Bu fonların, tasarruf ürünlerinin güçlü satışlarının artan yükümlülük maliyetlerine yol açması nedeniyle varlık-yükümlülük eşleştirmesi ile mücadele etmesinin yardımcı olmadığını söylediler.

