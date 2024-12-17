Altın Alacaklara Yeni Sınırlama Getirildi: 1 Ocak'ta Başlıyor! Kuyumculara Şimdiden Talimat Gitti

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, kuyumculuk sektöründe çeşitli unsurlara dikkat çekerek, 2024 yılında yatırım amaçlı altın alımlarının artmasına rağmen, işçilikli ürünlerin ve sahip olduğu satışların yaklaşık yüzde 30 oranında düştüğünü belirtti. Sektördeki gelişmeleri değerlendiren Sönmez, MASAK ekibiyle yapılan son toplantıda Türkiye genelinde eğitim çalışması başlatıldığını belirtti.

Kaynak: AA