Altın Alacaklara Yeni Sınırlama Getirildi: 1 Ocak'ta Başlıyor! Kuyumculara Şimdiden Talimat Gitti
Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, kuyumcuların yaşadığı sorunları dile getirerek yeni yapılacak uygulamalar hakkında bilgi verdi. Altın alımlarında belli bir sınır olduğunu belirten Sönmez, "185 bin liranın üzerindeki alımlarda bazı bilgilerin kuyumcularla paylaşılması gerekiyor. Yeni belirlenen sınır sonrasında da afişleri kuyumculara asmayı planlıyoruz" dedi.
Kaynak: AA
Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, kuyumculuk sektöründe çeşitli unsurlara dikkat çekerek, 2024 yılında yatırım amaçlı altın alımlarının artmasına rağmen, işçilikli ürünlerin ve sahip olduğu satışların yaklaşık yüzde 30 oranında düştüğünü belirtti. Sektördeki gelişmeleri değerlendiren Sönmez, MASAK ekibiyle yapılan son toplantıda Türkiye genelinde eğitim çalışması başlatıldığını belirtti.
Kaynak: AA