Altın alacaklar için son fırsat olabilir: İslam Memiş yeni rekor için tarih verdi
Borsa ve altında yaşanan hareketlilik devam ederken, altın ve para politikaları uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarılar geldi.
Altın fiyatları hakkında araştırmalar devam ederken merak edilen soruların yanıtı İslam Memiş'ten geldi.
Ocak ayında altın fiyatlarının yükselişi tamamladığını belirten Memiş, 1114 TL seviyesinde 2023 yılına giriş yapan gram altın fiyatının serbest piyasada 1195 seviyesinde olduğunu aktardı.
Gram altın fiyatının şimdilerde 1.178 ile 1182 TL arasında değiştiğini belirten Memiş, önümüzdeki 2-3 haftalık süreç içerisinde dalgalı bir seyir izleyeceğini dile getirdi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımının ons açısından kısa vadeli bir toparlanma süreci başlatacağını belirten İslam Memiş, önümüzdeki 2-3 haftalık süreç içerisinde 10 seviyesinin 1850 dolar seviyelerine gerileyeceğini aktardı.