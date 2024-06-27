Altın alacaklar dikkat! Tekrar düşüşe geçti

Altın fiyatlarında son dönemde gözlenen düşüş sürüyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'ndaki verilere göre, altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya kadar geriledi.

Altın alacaklar dikkat! Tekrar düşüşe geçti

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 430 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 490 bin lirayı gören altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,4 azalışla 2 milyon 430 bin lira oldu.

Dün, altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 490 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 593 milyon 552 bin 401,53 lira, işlem miktarı ise 1.059,27 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 767 milyon 152 bin 194,92 lira düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

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