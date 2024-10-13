Altın Alacaklar Dikkat, Kuyumcularda Yeni Dönem: Rekor Para Cezası Var
Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, sektördeki kayıt dışılığın önlenmesi için mevcut yasaların yetersiz olduğunu vurguladı. Sönmez, "Yakında kuyumcuların birçoğuna ceza gelecek" uyarısında bulundu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, “Kanunlar güncel değil ve Avrupa Birliği standartlarına uymuyor. Sektördeki sorunlar çözülmeden yalnızca denetimlerle sonuca ulaşmak mümkün değil. Sorunlar düzeltilmediği sürece, sektörün dışına çıkışlar devam edecek” şeklinde konuştu. Ayrıca, denetimler sonucunda birçok kuyumcuya ceza verileceği bildirildi.
DENETİMLER ARTTILIRDI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, “Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira” açıklamasının ardından, Vergi Denetim Kurulu’na bağlı müfettişler denetimlerini hızlandırdı. Denetimler, 36 şehri kapsayacak şekilde genişletildi.
Türkiye gazetesinden Samet Eker'in haberine göre; Timuçin Sönmez, sektördeki kayıt dışılığın temel nedeninin kanunların yetersizliği olduğunu belirterek, “Kuyumculuk sektörüne dair yasalar güncel değil. Mevcut sorunlar çözülmeden denetimlerle bir sonuç almak mümkün değil. Bu durumda, kaçışlar devam eder” dedi.
VERGİ DENETİMİ ÇOK ÖNEMLİ
Sönmez, ayrıca şunları ifade etti: “Borsa değerinin vergiden muaf olması gerekiyor. Altın muhasebesinin doğru bir şekilde yapılması şart. KDV matrahının belirlenme yönteminin gelir vergisi usul yönteminde de uygulanması lazım. Vergi denetimi önemli ve herkes vergisini ödemeli. Her suçun cezası vardır. Ekonomik durumdan kaynaklı sorunlar olduğu söyleniyor; ancak bu yıllardır uygulanan bir prosedür. Altın fiyatlarının artması ve sosyal medyanın etkisiyle konu çok fazla abartıldı.”
SEKTÖRÜN DÜZELMESİ İÇİN OLUMLU BİR ADIM
Sektör çalışanları da kayıt dışılığın üretimde yaygın olduğuna dikkat çekerek, “Birçok kuyumcu, vergiden kaçınmak için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Vitrinde gördüğünüz ürünlerin çoğu, stokta görünmüyor. Bakanlık ekipleri denetimlerini tamamladı ve ürünleri kayıt altına aldı. Yakın zamanda birçok kuyumcuya ceza kesileceğini düşünüyorum. Bu durum, sektörün düzelmesi açısından olumlu bir adım. Çünkü bu kadar lüks bir sektörde aylık vergi 16 bin lira civarında olmamalı” ifadelerini kullandı.