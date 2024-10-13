Altın Alacaklar Dikkat, Kuyumcularda Yeni Dönem: Rekor Para Cezası Var

VERGİ DENETİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Sönmez, ayrıca şunları ifade etti: “Borsa değerinin vergiden muaf olması gerekiyor. Altın muhasebesinin doğru bir şekilde yapılması şart. KDV matrahının belirlenme yönteminin gelir vergisi usul yönteminde de uygulanması lazım. Vergi denetimi önemli ve herkes vergisini ödemeli. Her suçun cezası vardır. Ekonomik durumdan kaynaklı sorunlar olduğu söyleniyor; ancak bu yıllardır uygulanan bir prosedür. Altın fiyatlarının artması ve sosyal medyanın etkisiyle konu çok fazla abartıldı.”