Altın 2026'ya Fırtına Gibi Girdi: İslam Memiş 'Çok Konuşulacak Dönem' Diyerek Tarih Verdi

Değerli metaller yeni yıla hızlı giriş yaptı. Altın ve gümüş fiyatları 2026’nın ilk işlem gününde yükselişle açılırken, rekor seviyeler yeniden gündeme geldi. Altının yükselişinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl da faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi belirleyici olurken; gümüşteki yükselişte ise ABD’nin gümüşü “kritik mineral” olarak sınıflandırması etkili oluyor.

Yılın ilk gününde ons altın 4 bin 370 dolar seviyesine kadar yükseldi. Gram altın 6.045 TL’den güne başlarken Kapalıçarşı’da fiziki gram altın satış fiyatı 6.305 TL, çeyrek altın 10.275 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ons altında günlük yükseliş yüzde 1’i aştı.

ALTINDA YÜKSELİŞTE FAİZ VE JEOPOLİTİK RİSK ETKİSİ

Altın fiyatlarındaki artışta; Fed’in faiz indirimlerini sürdürme ihtimali, jeopolitik riskler, merkez bankalarının güçlü alımları ve altın destekli borsa yatırım fonlarının artan talebi etkili oluyor. Rusya-Ukrayna hattındaki gerilim ve küresel belirsizlikler de altına olan “güvenli liman” talebini güçlendiriyor. Fed tutanakları da enflasyondaki düşüşün devamı hâlinde faiz indirimlerine kapının açık olduğunu gösterdi.

GÜMÜŞTE ZİRVE SONRASI TOPARLANMA

Son dönemde sert hareketler yaşayan gümüşte de yükseliş sürüyor. Hafta başında 83,62 dolarla tüm zamanların zirvesini gören gümüş, daha sonra geri çekilse de yeniden yükselişe geçti. Spot gümüş ons başına 72,75 dolar seviyesine çıktı. Gram gümüş ise 101,889 TL seviyesinde bulunuyor.

MEMİŞ: “İLK YARIDA YÜKSELİŞ, HAZİRAN’DAN SONRA DURAĞANLIK”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, yükseliş eğiliminin yılın ilk yarısında devam edebileceğini söyledi. Memiş, “Ocak ayından itibaren merkez bankalarının faiz indirim süreçleri devam edecek. 2026’nın ilk yarısına kadar altın tarafında yükseliş beklentimiz sürüyor” ifadelerini kullandı.

Gümüş yatırımcılarına da mesaj veren Memiş, kısa vadede kâr realizasyonu ve teknik düzeltme ihtimaline dikkat çekerek, gram gümüşte 120 TL seviyesinin ilk hedef olarak izleneceğini belirtti. Ancak mevcut fiyatların yüksek olduğunu, yeni alım için kısa vadeli geri çekilmelerin beklenebileceğini vurguladı.

“HAZİRAN’DAN SONRA ÇOK KONUŞULACAK BİR DÖNEM”

Memiş, yılın ikinci yarısına ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:

“Altın ve gümüşte haziran ayından sonra çok konuşulacak bir dönem bizi bekliyor ancak yükseliş yönlü bir beklenti içinde değilim. Bu süreçte piyasaların dinlenebileceği, durağan bir dönemin yaşanabileceği kanaatindeyim. İlk yarıda yükselişten faydalanan ve nakde ihtiyaç duyan yatırımcılar için ikinci yarı fırsat olabilir.”

KONUT VE OTOMOBİL ALACAKLARA UYARI

İslam Memiş, yatırımını nakde çevirip konut veya araç almak isteyenlere de çağrıda bulundu. “2026 yılında ev ve araba almayı planlayanların ikinci yarı için hazırlık yapmasında fayda var. İlk kez ev ve araç alacaklara yönelik özel kredi paketleri açıklanabilir” değerlendirmesinde bulundu.

“BORSA VE KRİPTO PİYASASI DA GÜNDEMDE OLACAK”

Memiş, yılın geri kalanında yalnızca değerli metallerin değil; borsa ve kripto para piyasalarının da öne çıkacağını belirterek, merkez bankalarının atacağı yeni adımların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağına dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi