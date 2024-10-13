Almanya'dan Temelli Dönüp Bu İşe Başladı: Kazancını İkiye Katladı
Almanya'dan memleketine geri dönen Özel Çelik, üzüm üretimine başladı. Çelik, kazancını ikiye katladı.
Kaynak: İHA
Elazığ'daki Güzel Yalı köyünde, binlerce dönüm üzüm bağında bağbozumu heyecanı yaşanıyor. Üreticiler, mevsimlik işçilerle birlikte sabahın erken saatlerinde hasat yaparak topladıkları üzümleri kasalara dolduruyor. Toplanan üzümler, Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderilmek üzere yoğun bir çaba ile hazırlanıyor.
Elazığ, Türkiye'de üzüm yetiştiriciliğinde öne çıkan illerden biri olarak yaklaşık 120 bin dönüm üzüm bağının bulunduğu bir bölge. Özellikle Güzel Yalı köyünde, bağbozumu sırasında tatlı bir telaş hâkim. Siparişlerini yetiştirmeye çalışan üreticiler, bağlarda mevsimlik işçilerle erken saatlerde hasada başlıyor.
Toplanan üzümler, kasalara konularak kamyonlara yükleniyor ve anlaşılan firmalar aracılığıyla Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. İlk olarak iç piyasaya sevk edilen üzümler, daha sonra ihraç ediliyor.
TÜRKİYE'NİN HER YERİNE PAZARLIYORLAR
Almanya'da 13 yıl yaşadıktan sonra memleketine dönen Çelik, "Sebze halinde komisyon dükkanım vardı. Orayı bıraktım ve Almanya'ya gittim. 2013'te döndüm ve o tarihten bu yana üzüm üretimiyle ilgileniyorum. Allah’a şükür, kazancımız ve kalitemiz iyi. Ürün kalitesi ve verim açısından Türkiye'nin birçok çiftçi bölgesinden iyiyiz. Ürünümüzü Türkiye'nin her yerine pazarlayabiliyoruz" dedi.
GÜNEŞ ALTINDA 10 GÜN BOZULMUYOR
Bölgedeki üzümlerin çeşitliliğine de dikkat çeken Çelik, kırmızı, siyah ve beyaz üzüm türlerinin bulunduğunu belirtti. Beyaz üzümün Elazığ Ağın beyazı olarak bilindiğini ve raf ömrü ile lif oranının oldukça yüksek olduğunu ifade eden Çelik, "Güneşe bıraktığınızda bile 10 gün boyunca tanede herhangi bir bozulma olmuyor. Bu yüzden manav ve marketler tarafından oldukça tercih ediliyor" diye ekledi.
HASADI BAŞLADI
Siyah üzüm türlerinin azalmakta olduğunu belirten Çelik, "Köhnü dediğimiz siyah üzüm yoğunlukta ve hasadı 11’inci aya kadar sarkabiliyor. Kırmızı üzüm ise 9 ile 11’inci ay arasında hasat ediliyor" şeklinde konuştu.