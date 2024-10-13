Almanya'dan Temelli Dönüp Bu İşe Başladı: Kazancını İkiye Katladı

Elazığ'daki Güzel Yalı köyünde, binlerce dönüm üzüm bağında bağbozumu heyecanı yaşanıyor. Üreticiler, mevsimlik işçilerle birlikte sabahın erken saatlerinde hasat yaparak topladıkları üzümleri kasalara dolduruyor. Toplanan üzümler, Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderilmek üzere yoğun bir çaba ile hazırlanıyor.

Elazığ, Türkiye'de üzüm yetiştiriciliğinde öne çıkan illerden biri olarak yaklaşık 120 bin dönüm üzüm bağının bulunduğu bir bölge. Özellikle Güzel Yalı köyünde, bağbozumu sırasında tatlı bir telaş hâkim. Siparişlerini yetiştirmeye çalışan üreticiler, bağlarda mevsimlik işçilerle erken saatlerde hasada başlıyor.

Toplanan üzümler, kasalara konularak kamyonlara yükleniyor ve anlaşılan firmalar aracılığıyla Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. İlk olarak iç piyasaya sevk edilen üzümler, daha sonra ihraç ediliyor.