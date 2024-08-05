Almanya'da En Çok O Mesleğe Eleman Alımı Yapılıyor! Yeni İşçi Alımı Başladı

Son dönemde Almanya ve diğer birçok ülke, işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla yurtdışından meslek sahibi kişileri ülkelerine davet etmektedir. Özellikle Almanya, belirli meslek gruplarına yönelik işçi alımı konusunda sıklıkla duyurular yapmaktadır. Son olarak binlerce kişinin alınacağı duyurulan bu süreçte, aranan meslek gruplarına ilişkin detaylar da netleşmeye başladı.

Türkiye’den yurt dışına göç eden meslek sektörleri farklılık göstermeye devam ediyor. Başta doktorların ilk olarak tercih ettiği Almanya, bilişim sektörü, mühendislik, mimarlık, taşımacılık, inşaat, havacılık gibi alanlarda nitelikli personel arıyor.