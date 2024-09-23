Alman Otomotiv Devinden Herkesi Şoke Edecek Karar! Artık Üretilmeyecek

Volkswagen Polo’nun Avrupa’daki üretimini sonlardı. İspanya’nın Pamplona fabrikasında toplamda 8,4 milyondan fazla Polo üretilmişti. Yeni emisyon regülasyonları nedeniyle artan motor maliyetleri, VW’nin ya 20 bin Euro’nun üstünde fiyatla satmak zorunda kalacağı ya da üretimi sonlandırarak elektrikli araçlara yönelmek zorunda olduğu bir süredir tartışılıyordu. Artık Polo’nun yerini bir elektrikli araç alacak.

POLO DEVRİ KAPANIYOR

Volkswagen, Avrupa’da Polo üretimini durdurma kararı alırken, bu üretim hattını daha küçük ve uygun fiyatlı bir elektrikli araçla doldurmayı planlıyor. Volkswagen gibi büyük bir otomotiv devinin elektrikli araçlara geçiş sürecinde zorluklar yaşaması dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi