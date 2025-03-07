Alman Devinden Güç Birliği: 789 Bin Liraya Sıfır Otomobili Yola Çıkıyor!
Alman otomotiv devi Volkswagen, elektrikli otomobil pazarında rekabet gücünü artırmak amacıyla ABD’li elektrikli araç üreticisi Rivian ile iş birliğine gidiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa, elektrikli otomobil sektöründe ABD’li ve Çinli üreticilerin gerisinde kalırken, Volkswagen yeni teknolojilere hızla adapte olmayı hedefliyor. Rivian ile ortak geliştirilecek elektrikli otomobil, daha az elektronik kontrol ünitesi ve kablolama gerektiren bir yapıya sahip olacak. Bu sayede araç ağırlığının düşürülerek menzilinin artırılması ve pil maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.
Bu yeni modelin, Volkswagen'in uygun fiyatlı elektrikli araç segmentindeki rekabetçiliğini artırması ve geniş kitlelere hitap etmesi bekleniyor.
789 BİN LİRADAN SATIŞA SUNULACAK
İki şirketin ortak geliştireceği modelin 20 bin euro (yaklaşık 789 bin TL) başlangıç fiyatıyla 2027 yılında satışa sunulması planlanıyor.
AUDI’DEN KAPANMA KARARI
Volkswagen Grubu’na bağlı Audi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan 76 yıllık fabrikasını kapatma kararı aldı.
Geçtiğimiz yıl lüks segment elektrikli SUV modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin çalışanın görev yaptığı fabrikada talep düşüşü nedeniyle yeniden yapılanma sürecine gidileceği açıklanmıştı. Audi yönetimi, Q8 üretiminin Meksika'ya kaydırılacağını duyurmuştu.
SENDİKAL TEPKİLER VE ÇALIŞANLARIN EYLEMİ
Audi’nin Brüksel fabrikasına herhangi bir yeni model tahsis etmeyeceğini duyurması, çalışanlar ve sendikalar arasında büyük tepkiye yol açtı. Fabrika çalışanları, işbaşı yapmayarak üretimi tamamlanmış araçların anahtarlarını aldı.
Audi, Brüksel fabrikasına yeni yatırımcı bulabilmek için 20’den fazla şirketle görüşmeler gerçekleştirdi, ancak uygun bir alıcı bulunamadı. Fabrikanın geleceği belirsizliğini korurken, Audi'nin elektrikli araç stratejisini yeniden şekillendirdiği belirtiliyor.