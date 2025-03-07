Alman Devinden Güç Birliği: 789 Bin Liraya Sıfır Otomobili Yola Çıkıyor!

Avrupa, elektrikli otomobil sektöründe ABD’li ve Çinli üreticilerin gerisinde kalırken, Volkswagen yeni teknolojilere hızla adapte olmayı hedefliyor. Rivian ile ortak geliştirilecek elektrikli otomobil, daha az elektronik kontrol ünitesi ve kablolama gerektiren bir yapıya sahip olacak. Bu sayede araç ağırlığının düşürülerek menzilinin artırılması ve pil maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.

Bu yeni modelin, Volkswagen'in uygun fiyatlı elektrikli araç segmentindeki rekabetçiliğini artırması ve geniş kitlelere hitap etmesi bekleniyor.