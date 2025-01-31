Alman Devi Türkiye'den Çekiliyor

Yaklaşık 25 yıldır Ankara ve Adana’da faaliyet gösteren Alman şirketi Farhym, Türkiye’den çekilme kararı aldı. Alman devi üretim tesislerini yerli firma Turna Ahşap’a satmayı planlıyor.

Kaynak: Dünya

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Alman Devi Türkiye'den Çekiliyor - Resim: 1

Türkiye’ye 2003 yılında gelen ve üretim tesisi kuran Alman­ya’nın en önemli grup şirket­lerinden Hymer’e ait Farhym, Türkiye’den çıkma kararı al­dı.

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Alman Devi Türkiye'den Çekiliyor - Resim: 2

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in köşesine aktardığına göre, Çin’in otomotiv sektöründeki devam eden hızlı yükselişi küresel markaları mali zorluklara itmeye devam ediyor.

Türkiye'den çekilme kararını geçtiğimiz yılın son dö­nemlerinde alan Al­man devi, birçok şirketle görüştü. Adana ve Ankara’da üretim yapan Farhym, his­selerinin tamamını Ankara’da üretici olan Turna Ahşap’a satma kararı aldı. Da­ha önce de Farhym’in satış sü­reci gündeme gelmiş ancak işlem tamamlanmamıştı.

Ticari araç üreticileri için bir sistem tedarikçisi olan Farhym, Türkiye’nin yanı sıra Polonya’da da üretim yapıyor.

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Alman Devi Türkiye'den Çekiliyor - Resim: 3

Geçmiş yıllarda Merce­des-Benz adına yurt dışında değişik ülkelerde üst düzey yö­neticilik yapan ardından, Tür­kiye’ de Farhym Otomotiv’de CEO görevini yürüten Bülent Akgöl, “Son yıllarda maalesef değişken piyasa koşulları, tüm dünyada ve özellikle otomotiv sektöründe yaşanan daralma, Alman yatırımcı firmanın bu kararı almasında önemli bir et­kendi” değerlendirmesinde bulundu.

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Alman Devi Türkiye'den Çekiliyor - Resim: 4

Almanya’nın en önem­li otomotiv şirketlerinden Hymer-Leichtmetallbau’ya ait Farhym Otomotiv Sana­yi, 2021 yılında Makel Yalı­tım ile satış sürecine girmişti.

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Alman Devi Türkiye'den Çekiliyor - Resim: 5

Özellikle seyahat ve toplu ta­şım otobüsleri endüstrisine yönelik, hava kanalları, bagaj sistemleri, iç aydınlatmaları, iç kaplama ve giydirmeler ile diğer iç trim uygulamalarına yönelik üretim gerçekleştiren şirketin ana tesisi Ankara’daki MAN Otobüs Üretim Merke­zi’nin hemen yanında yer alan 10 bin metrekarelik fabrika. İkinci fabrika ise Adana’da­ki 1500 metrekarelik tesis. Şirket bu iki tesisten MAN, Temsa, Isuzu, Karsan, BMC, Hyundai gibi dünyaca ünlü markalara ürün sağlıyordu.

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Alman Devi Türkiye'den Çekiliyor - Resim: 6

3 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI VAR

Farhym’in sahibi olan Hy­mer-Leichtmetallbau GmbH & Co firması ise 1962 yılında Erwin Hymer tarafından Ba­den-Württenberg’de bulunan Wangen im Allgau’de kurul­du. 1957’de tasarımcı ve uçak öncüsü Erich Bachem ile bir­likte satış şirketi Eriba’yı ku­ran Hymer’in kurduğu şirket son açıklanan verilere göre 3 bin çalışana ve yaklaşık 1 mil­yar euroluk ciroya sahip. Ha­fif metal ve alüminyum işleme konusunda uzman olan firma, özellikle merdiven/iskele çö­zümleri alanında dünya lideri olarak tanınıyor.

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