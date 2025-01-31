Alman Devi Türkiye'den Çekiliyor
Yaklaşık 25 yıldır Ankara ve Adana’da faaliyet gösteren Alman şirketi Farhym, Türkiye’den çekilme kararı aldı. Alman devi üretim tesislerini yerli firma Turna Ahşap’a satmayı planlıyor.
Kaynak: Dünya
Türkiye’ye 2003 yılında gelen ve üretim tesisi kuran Almanya’nın en önemli grup şirketlerinden Hymer’e ait Farhym, Türkiye’den çıkma kararı aldı.
Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in köşesine aktardığına göre, Çin’in otomotiv sektöründeki devam eden hızlı yükselişi küresel markaları mali zorluklara itmeye devam ediyor.
Türkiye'den çekilme kararını geçtiğimiz yılın son dönemlerinde alan Alman devi, birçok şirketle görüştü. Adana ve Ankara’da üretim yapan Farhym, hisselerinin tamamını Ankara’da üretici olan Turna Ahşap’a satma kararı aldı. Daha önce de Farhym’in satış süreci gündeme gelmiş ancak işlem tamamlanmamıştı.
Ticari araç üreticileri için bir sistem tedarikçisi olan Farhym, Türkiye’nin yanı sıra Polonya’da da üretim yapıyor.
Geçmiş yıllarda Mercedes-Benz adına yurt dışında değişik ülkelerde üst düzey yöneticilik yapan ardından, Türkiye’ de Farhym Otomotiv’de CEO görevini yürüten Bülent Akgöl, “Son yıllarda maalesef değişken piyasa koşulları, tüm dünyada ve özellikle otomotiv sektöründe yaşanan daralma, Alman yatırımcı firmanın bu kararı almasında önemli bir etkendi” değerlendirmesinde bulundu.
Almanya’nın en önemli otomotiv şirketlerinden Hymer-Leichtmetallbau’ya ait Farhym Otomotiv Sanayi, 2021 yılında Makel Yalıtım ile satış sürecine girmişti.
Özellikle seyahat ve toplu taşım otobüsleri endüstrisine yönelik, hava kanalları, bagaj sistemleri, iç aydınlatmaları, iç kaplama ve giydirmeler ile diğer iç trim uygulamalarına yönelik üretim gerçekleştiren şirketin ana tesisi Ankara’daki MAN Otobüs Üretim Merkezi’nin hemen yanında yer alan 10 bin metrekarelik fabrika. İkinci fabrika ise Adana’daki 1500 metrekarelik tesis. Şirket bu iki tesisten MAN, Temsa, Isuzu, Karsan, BMC, Hyundai gibi dünyaca ünlü markalara ürün sağlıyordu.
3 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI VAR
Farhym’in sahibi olan Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co firması ise 1962 yılında Erwin Hymer tarafından Baden-Württenberg’de bulunan Wangen im Allgau’de kuruldu. 1957’de tasarımcı ve uçak öncüsü Erich Bachem ile birlikte satış şirketi Eriba’yı kuran Hymer’in kurduğu şirket son açıklanan verilere göre 3 bin çalışana ve yaklaşık 1 milyar euroluk ciroya sahip. Hafif metal ve alüminyum işleme konusunda uzman olan firma, özellikle merdiven/iskele çözümleri alanında dünya lideri olarak tanınıyor.