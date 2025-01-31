Alman Devi Türkiye'den Çekiliyor

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in köşesine aktardığına göre, Çin’in otomotiv sektöründeki devam eden hızlı yükselişi küresel markaları mali zorluklara itmeye devam ediyor.

Türkiye'den çekilme kararını geçtiğimiz yılın son dö­nemlerinde alan Al­man devi, birçok şirketle görüştü. Adana ve Ankara’da üretim yapan Farhym, his­selerinin tamamını Ankara’da üretici olan Turna Ahşap’a satma kararı aldı. Da­ha önce de Farhym’in satış sü­reci gündeme gelmiş ancak işlem tamamlanmamıştı.

Ticari araç üreticileri için bir sistem tedarikçisi olan Farhym, Türkiye’nin yanı sıra Polonya’da da üretim yapıyor.