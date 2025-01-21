Alman Devi Türkiye Pazarına Göz Dikti, Ünlü Türk Firmasını Resmen Satın Aldı: Piyasada Dengeleri Değişecek
Alman devi Cleversoft, Türkiye’deki firmaya gözünü dikti. Cleversoft’un, Fineksus Bilişim Çözümleri’ni satın aldığı belirtildi.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Dünya Gazetesi yazarı Kerim Ülker, Alman teknoloji devi Cleversoft’un, Türk firması Fineksus Bilişim Çözümleri’ni satın alma sürecinde önemli bir aşama kaydettiğini duyurdu. Ülker, Rekabet Kurumu’nun onayladığı bu işlemle Cleversoft’un Türkiye’ye giriş yaptığını belirtti.
CLEVERSOFT FİNEKSUS’U SATIN ALDI
Kerim Ülker, yazısında, Cleversoft’un Fineksus’u satın almasının geçtiğimiz yılın dikkat çeken yatırımlarından biri olduğunu ifade etti. Ülker, Avrupa’da kara para ile mücadele teknolojileriyle tanınan Cleversoft’un, Türkiye’de bu alanda önemli bir oyuncu olan Fineksus’un ana hissedarı olmak için attığı adımların resmi onay aldığını belirtti.
REKABET KURUMU ONAYI ALINDI
Rekabet Kurumu’ndan alınan onayla birlikte Cleversoft’un Türkiye pazarına girdiğini vurgulayan Ülker, “Alman teknoloji şirketi, Türk firması Fineksus Bilişim Çözümleri’nin yönetimini devralmak için önemli bir adım attı” dedi. Ayrıca Cleversoft’un kuruluş hikâyesine de yer veren Ülker, şu ifadeleri kullandı:
Avrupa’nın en hızlı büyüyen yazılım şirketlerinden biri olan Alman Cleversoft Grubu, 2004’te Florian Clever tarafından kuruldu. Almanya’da “En İyi Yazılım Şirketi” unvanı alan Celeversoft, kısa sürede büyük başarı elde etti ve 2 yıl bu ödülü kazandı.
CLEVERSOFT’UN GÜCÜ VE GLOBAL ETKİSİ
Münih merkezli Cleversoft Group’un, Avrupa’nın finansal hizmetler sektörüne yönelik bulut tabanlı uyumluluk çözümleri sunan lider firmalar arasında yer aldığına dikkat çeken Ülker, şirketin 300’e yakın çalışanı ve 1.000’den fazla müşterisi bulunduğunu belirtti. Çoğunluğu yazılım mühendislerinden oluşan Cleversoft ekibi, Avrupa’nın farklı ülkelerinde faaliyet gösteriyor ve sektördeki etkisini artırmaya devam ediyor.