Alman Devi Türkiye Pazarına Göz Dikti, Ünlü Türk Firmasını Resmen Satın Aldı: Piyasada Dengeleri Değişecek

Dünya Gazetesi yazarı Kerim Ülker, Alman teknoloji devi Cleversoft’un, Türk firması Fineksus Bilişim Çözümleri’ni satın alma sürecinde önemli bir aşama kaydettiğini duyurdu. Ülker, Rekabet Kurumu’nun onayladığı bu işlemle Cleversoft’un Türkiye’ye giriş yaptığını belirtti.

CLEVERSOFT FİNEKSUS’U SATIN ALDI

Kerim Ülker, yazısında, Cleversoft’un Fineksus’u satın almasının geçtiğimiz yılın dikkat çeken yatırımlarından biri olduğunu ifade etti. Ülker, Avrupa’da kara para ile mücadele teknolojileriyle tanınan Cleversoft’un, Türkiye’de bu alanda önemli bir oyuncu olan Fineksus’un ana hissedarı olmak için attığı adımların resmi onay aldığını belirtti.