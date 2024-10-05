Alman Devi Fabrikasını Satıyor: Otomotiv Sektöründe Taşlar Yerinden Oynadı

Audi, Brüksel'deki üretim tesisini satma sürecine girdi. Ancak, şu ana kadar 26'dan fazla potansiyel alıcıyla görüşülmesine rağmen, fabrika için net bir teklif alınamadığı bildirildi.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Audi'nin Brüksel'deki 3.000 çalışanı bulunan fabrikasını devralmak için gerçekleştirilen görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadı. Şirket, işçi güvenliğini sağlayacak ve üretimi devam ettirecek bir alıcı bulma çabasında olsa da, henüz ciddi bir teklif sunulmadığı ifade edildi.