Alman Devi Fabrikasını Satıyor: Otomotiv Sektöründe Taşlar Yerinden Oynadı
Ünlü Alman otomobil şirketi Audi, Brüksel'de bulunan otomobil üretim tesisini elden çıkarmak için hazırlık yapıyor. Şimdiye kadar birçok görüşme gerçekleştirildiği açıklanan tesise ilişkin net bir teklifin gelmediği belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Audi, Brüksel'deki üretim tesisini satma sürecine girdi. Ancak, şu ana kadar 26'dan fazla potansiyel alıcıyla görüşülmesine rağmen, fabrika için net bir teklif alınamadığı bildirildi.
Belçika basınında yer alan haberlere göre, Audi'nin Brüksel'deki 3.000 çalışanı bulunan fabrikasını devralmak için gerçekleştirilen görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadı. Şirket, işçi güvenliğini sağlayacak ve üretimi devam ettirecek bir alıcı bulma çabasında olsa da, henüz ciddi bir teklif sunulmadığı ifade edildi.
ÜRETİM MEKSİKA'YA KAYDIRILACAK
Audi, lüks elektrikli otomobil modeli Q8’in üretiminin yapıldığı Brüksel tesisinde talebin azalması sebebiyle üretimi Meksika'ya kaydıracağını açıkladı. Eylül ayının başında Volkswagen Grubu, Brüksel fabrikasına yeni bir model tahsis edilmeyeceğini duyurmuştu.
ÇALIŞANLAR PROTESTO ETTİ
Fabrikanın geleceği belirsizliğini korurken, çalışanlar duruma tepki gösterdi. İşbaşı yapmayan işçiler, üretimi tamamlanmış araçların anahtarlarına el koyarak protesto düzenledi. Audi, fabrikayı satmak için yeni yatırımcılar arama çalışmalarına devam ediyor.