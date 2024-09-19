Alman Devi Fabrikasını Kapatıyor: Lüks Elektrikli Marka Talip Oldu
Çinli elektrikli otomobil üreticisi NIO, Alman devi Audi'nin Brüksel'deki fabrikasını satın alacak.
Kaynak: AA
Belçika basınında yer alan haberlere göre, Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi NIO, Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu'na ait Audi markasının Brüksel'deki üretim tesisini satın alma yönünde ciddi bir hamle geldi.
Kapanma aşamasına gelen fabrika için NIO’nun, Volkswagen ile görüşmelerini sürdürdüğü ve resmi satın alma teklifini 23 Eylül’de sunmasının beklendiği belirtiliyor.
NIO’nun bu satın alma hamlesinin arkasındaki en önemli sebeplerden biri, Avrupa Birliği’nin (AB) Çin'de üretilen elektrikli otomobillere getireceği ek gümrük vergilerinden kaçınmak. AB’nin planladığı bu tedbir, NIO’nun Avrupa'da rekabet gücünü olumsuz etkileyebilecek yüzde 20 oranında ek bir gümrük vergisini kapsıyor. NIO, Brüksel'deki tesisi devralarak üretimi Avrupa'ya kaydırmayı ve bu ek vergiden muaf olmayı hedefliyor.
AUDİ FABRİKASINDAKİ DURUM
Audi, geçtiğimiz temmuz ayında Brüksel'deki fabrikada yeniden yapılanma sürecine girileceğini duyurmuştu. Yaklaşık 3 bin çalışanın görev aldığı bu tesiste lüks segment elektrikli model olan Q8’in üretimi talep düşüklüğü nedeniyle durdurulmuş ve bu modelin üretimi Meksika’ya kaydırılmıştı. Fabrikada herhangi bir yeni modelin üretiminin planlanmaması üzerine çalışanlar protesto düzenleyerek iş bırakmış ve üretimi tamamlanan araçların anahtarlarına el koymuştu.
NIO'DAN STRATEJİK HAMLE
NIO'nun bu fabrikayı satın alması, sadece AB gümrük vergisinden kaçınma açısından değil, aynı zamanda Avrupa’daki varlığını güçlendirme ve üretim kapasitesini artırma yönünde stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Audi’nin Brüksel tesisi için yeni bir yatırımcı arayışı içindeyken, NIO'nun bu fırsatı değerlendirmesi, hem Çinli otomobil üreticisinin Avrupa pazarında daha fazla yer edinmesini sağlayacak hem de kapanma tehlikesi yaşayan fabrikaya yeni bir soluk getirebilecek.