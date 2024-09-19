Alman Devi Fabrikasını Kapatıyor: Lüks Elektrikli Marka Talip Oldu

NIO'DAN STRATEJİK HAMLE

NIO'nun bu fabrikayı satın alması, sadece AB gümrük vergisinden kaçınma açısından değil, aynı zamanda Avrupa’daki varlığını güçlendirme ve üretim kapasitesini artırma yönünde stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Audi’nin Brüksel tesisi için yeni bir yatırımcı arayışı içindeyken, NIO'nun bu fırsatı değerlendirmesi, hem Çinli otomobil üreticisinin Avrupa pazarında daha fazla yer edinmesini sağlayacak hem de kapanma tehlikesi yaşayan fabrikaya yeni bir soluk getirebilecek.