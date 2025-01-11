Almadan Önce 2 Kez Düşünün: O Ürünlerde İade Hakkı Tamamen Kalktı! Vatandaş Parasıyla Rezil Olacak

‘ZARARLAR NASIL TELAFİ EDİLECEK’

Yeni düzenlemenin 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girdiğini hatırlatan Şahin, söz konusu yönetmeliğin durdurulması için 1,5 yıl önce dava açtıklarını belirtti. 2025 yılına gelinmesine rağmen kararın hala çıkmadığını bilgisini veren Şahin, şunları söyledi:

Diyelim ki karar 3-5 ay sonra verilecek ve belki iptali verilecek. Bu aradaki oluşan durumlardaki zararlar nasıl telafi edilecek. Yargının bu hassasiyeti gözetmesini beklerdik. Yürürlüğe girecek bir maddenin iptali talebi var. Öncesinde bu karara bağlanır ve bir zarara sonuç verilmezdi. 1 Ocak'tan itibaren bir sürü curcuna bizi bekliyor ve hakem heyetleri yığılacak.

‘SORUNLARIN TELAFİSİ İÇİN GEÇ KALINDI’

Tüketiciler Birliği, bu yönetmelik değişikliği hakkında dava açmış olsa da, henüz bir sonuç alınmadığını ve 2025 yılında uygulamaya giren bu düzenlemenin vatandaşları olumsuz etkilemeye devam ettiğini ifade etti. Şahin, yargının kararının geç çıkmasının, mağduriyetleri artıracağını belirterek, “Bu yönetmelik değişikliği ile vatandaşın yaşadığı sorunları telafi etmek için geç kalındı. Yargı bir an önce bu durumu göz önünde bulundurmalı” dedi.