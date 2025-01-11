Almadan Önce 2 Kez Düşünün: O Ürünlerde İade Hakkı Tamamen Kalktı! Vatandaş Parasıyla Rezil Olacak
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 2025 yılıyla birlikte yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile bazı ürünlerde iade hakkının tamamen kaldırıldığını açıkladı.
Şahin, özellikle akıllı saatler, cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar ve motosikletlerde artık "iade hakkı" bulunmadığını belirterek, bu değişikliğin tüketicilerin aleyhine olduğunu vurguladı.
İADE HAKKI RESMEN KALKTI
Şahin, “Uzaktan satışlarda tüketicilerin uzun zamandır hakları vardı. Bir ürünü 15 gün içerisinde sebep göstermeksizin iade etme hakkı. 1,5 sene önce bize sorulmadan ve kamuoyundaki uygulamaya bakılmadan bir yönetmelik değişikliği yapıldı. Orada “akıllı saatler, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde vazgeçme hakkı kaldırıldı" denildi. Bu, 'Eğer almışsanız o 15 günlük vazgeçme hakkını kullanamayacaksınız' anlamına geliyor. Geri iade etme durumunda, vatandaşın aldığı ürün istediği çıkmamış veya beğenmemişse geri gönderiyordu ve kargoyu da karşı taraf ödüyordu. Yönetmelik böyleydi. Uzaktan satışın hakkı da budur. Bu konuda batıda daha ileri haklar var. Şimdi yönetmelik değişikliği ile 'Eğer tüketici kendi gönderecekse kargo parasını kendisi ödeyecek' diyorlar. Tüketiciye bir yük bindiriliyor” dedi.
‘ZARARLAR NASIL TELAFİ EDİLECEK’
Yeni düzenlemenin 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girdiğini hatırlatan Şahin, söz konusu yönetmeliğin durdurulması için 1,5 yıl önce dava açtıklarını belirtti. 2025 yılına gelinmesine rağmen kararın hala çıkmadığını bilgisini veren Şahin, şunları söyledi:
Diyelim ki karar 3-5 ay sonra verilecek ve belki iptali verilecek. Bu aradaki oluşan durumlardaki zararlar nasıl telafi edilecek. Yargının bu hassasiyeti gözetmesini beklerdik. Yürürlüğe girecek bir maddenin iptali talebi var. Öncesinde bu karara bağlanır ve bir zarara sonuç verilmezdi. 1 Ocak'tan itibaren bir sürü curcuna bizi bekliyor ve hakem heyetleri yığılacak.
‘SORUNLARIN TELAFİSİ İÇİN GEÇ KALINDI’
Tüketiciler Birliği, bu yönetmelik değişikliği hakkında dava açmış olsa da, henüz bir sonuç alınmadığını ve 2025 yılında uygulamaya giren bu düzenlemenin vatandaşları olumsuz etkilemeye devam ettiğini ifade etti. Şahin, yargının kararının geç çıkmasının, mağduriyetleri artıracağını belirterek, “Bu yönetmelik değişikliği ile vatandaşın yaşadığı sorunları telafi etmek için geç kalındı. Yargı bir an önce bu durumu göz önünde bulundurmalı” dedi.
‘PARANIZLA REZİL OLDUĞUNUZ GİBİ...’
Yeni düzenleme ile birlikte tüketiciye büyük bir yük getirildiğini ifade eden Mahmut Şahin, "Bu ürünlerde iade hakkı komple kalkıyor. İade edemeyeceksiniz. Telefon siparişi verdiniz, oyuncak telefon geldi. Bunun iadesi yok. Paranızla rezil olduğunuz gibi bir de dava açıp 3-5 sene bekleyeceksiniz. Buna yol açılmaması için ısrar ettik ama halen karar çıkmadı” diye konuştu.
‘SAHTEKARLIK DÜŞÜNCESİ OLANLAR KORUNUYOR’
Yönetmelik değişikliğinin, tüketicileri dolandırıcılığa karşı savunmasız bırakabileceğini belirten Şahin, “Burada satıcı ve sahtekarlık düşüncesi olanlar korunuyor. Onlar rahatça tüketiciyi dolandırabilirler. Çünkü vazgeçme hakkın yok. Kim mahkemeye verecek ve senelerce bekleyecek. Bir de üzerine masraf edecek. Karşı taraf bunun kılıfını da hazırlamışsa hem para ödeyecekseniz hem de avukat masrafını karşılayacaksınız. Bu çok yanlış bir yönetmelik değişikliğiydi. Biz buna tepkimizi dile getirdik” şeklinde konuştu.