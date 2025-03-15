Alışverişte Şeffaf Dönem! Artık Bunu Yapmak Zorunlu Oldu

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan düzenlemeyle dana, koyun ya da domuz derisi gibi hayvansal parça içeren eşyanın etiketinde ve ambalajında, hangi hayvandan elde edildiğinin belirtilmesi gerekecek.

Son Güncelleme:
Alışverişte Şeffaf Dönem! Artık Bunu Yapmak Zorunlu Oldu

Ticaret Bakanlığı "Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı" hazırladı. Taslakla hayvansal menşeli parçalar içeren ürünlerin, hangisinden elde edildiği konusunda tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Düzenlemeyle tüketicilere ürün içeriği hakkında daha fazla bilgi sunulması hedefleniyor.

Ayrıca, hayvansal olmayan parçaların suni, vegan ve sentetik deri gibi ifadelerle tüketiciyi yanıltıcı şekilde tanıtılmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

Hazırlanan taslağa göre, hayvansal parça içeren tüketici ürünlerinin etiketinde, ambalajında, üzerinde veya ürüne eşlik eden bir belgede, bu parçanın hangi hayvandan elde edildiğine dair bilgilendirmenin yer alması zorunlu olacak. Bu bilgilendirme, Türkçe ve en az 12 punto büyüklüğünde yapılacak.

Uzaktan iletişim araçlarıyla yapılan satışlarda da bilgilendirme, ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda tüketiciye sunulacak. Böylece örneğin, dana, domuz ya da koyun derisinden üretilen eşyalar hakkında tüketici bilgi sahibi olacak.

Bilgilendirme, satın alma işleminden önce kolayca görülebilecek ve tüketicileri yanıltmayacak şekilde gerçekleştirilecek.

Düzenleme, hayvansal parça içeren tekstil, eldiven, ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer, saat, takı, kırtasiye, mobilya, halı ve oyuncak gibi Bakanlığın sorumluluğunda bulunan ürün gruplarını kapsayacak.

BİLİNÇLİ TERCİHE YARDIMCI OLACAK

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, düzenlemenin gerek tüketicilere gerekse piyasaya olumlu yansıması bekleniyor. Tüketiciler de söz konusu ürünleri satın alırken daha bilinçli tercihte bulunabilecek.

Bu ürünlere yönelik bilgilendirme zorunluluğunun getirilmesiyle şeffaflığın artması ve firmaların içerik konusunda daha sorumlu hale gelmesi bekleniyor. Değişikliğin, üreticiler açısından da uzun vadede etik ve sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmesi öngörülüyor.

Kısa süre içinde Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen tebliğ taslağıyla firmalara, getirilen düzenlemelere uyum sağlamaları için geçiş süreci tanınacak.

Öte yandan, düzenleme sonrasında tedarik sürecinde ve ürün fiyatlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanması beklenmiyor.

Kaynak: AA

Etiketler
alışveriş Ticaret Bakanlığı
Son Güncelleme:
Kesme Altın Satışı Yasaklandı! Mehmet Şimşek Talimat Vermişti, Kuyumcuya Gideceklere Şok Kesme Altın Satışı Yasaklandı!
Dünyanın Çenesi En Güçlü Köpekleri Belli Oldu! Sivas Kangal Köpeği Listeye Açık Ara Damgasını Vurdu Dünyanın Çenesi En Güçlü Köpekleri Belli Oldu! Sivas Kangal Köpeği Listeye Açık Ara Damgasını Vurdu
'Paran Varsa Al' Dönemi! Esnaf Faturayı Vatandaşa Kesti: Kredi Kartı ile Ödemede POS Komisyonu Sorunu Büyüyor 'Paran Varsa Al' Dönemi!
Bu Ton Balığı Tüm Marketlerden Toplatılıyor! Tüketenler Dikkat Felç Ediyor Bu Ton Balığı Tüm Marketlerden Toplatılıyor! Tüketenler Dikkat Felç Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi
Arabası Olana Bir Zam Haberi Daha! AVM'lerden Restoranlara Kadar Değişiyor: 600 Lirayı Buldu Arabası Olana Bir Zam Haberi Daha!
Hülya Avşar O Sektörüne Girdi: Fabrika Kurup Üretime Başladı Hülya Avşar O Sektörüne Girdi: Fabrika Kurup Üretime Başladı
0 Faizli Kredi Veren Bankalar Belli Oldu! İşte Mart 2025 Güncel Listesi 0 Faizli Kredi Veren Bankalar Belli Oldu! İşte Mart 2025 Güncel Listesi
Doğada Çok Nadir Bulunuyor: Fiyatı Gram Altınla Yarışıyor, Dolar Üzerinden Satılıyor! Tanesi 100 Bin Lira... Doğada Çok Nadir Bulunuyor: Fiyatı Gram Altınla Yarışıyor! Tanesi 100 Bin Liradan Satılıyor