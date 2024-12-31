Alışverişte Herkesin Yıllardır Kullandığı Sistem Kalkıyor: Tarih Verildi

Birleşik Krallık’taki perakendecilerin %46’sı, kasalarını QR kodlarla entegre etmeye başladı ve geri kalanların da önümüzdeki yıl içerisinde bu geçişi tamamlaması bekleniyor. Amazon, PepsiCo ve L’Oreal gibi büyük markalar, şimdiden bu dönüşüm sürecine dahil olmuş durumda.

QR kodların yaygınlaşmasıyla birlikte, tüketiciler ürünler hakkında daha şeffaf ve erişilebilir bilgilere ulaşabilecek. Alerjen bilgileri, içerik detayları ve kullanım önerileri artık telefon kameraları ile hızlıca taranarak erişilebilecek. Bu durum, perakendecilere de daha hızlı ve etkili bir alışveriş deneyimi sunacak.