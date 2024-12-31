Alışverişte Herkesin Yıllardır Kullandığı Sistem Kalkıyor: Tarih Verildi
Alışverişte yeni dönem başlıyor. Yıllardır kullanılan barkodlar, artık yerini QR kodlara bırakacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Alışveriş dünyasında köklü bir değişim yaşanıyor; 50 yıllık barkod teknolojisi, yerini etkili QR kodlara bırakmaya hazırlanıyor. Tüketicilere sunduğu kapsamlı bilgilerle öne çıkan QR kodlar, perakende sektöründe yeni bir çağın kapılarını aralıyor.
GS1 adlı uluslararası organizasyon, QR kodların 2027 yılına kadar dünya genelinde barkodların yerini alacağını duyurdu. QR kodlar, yalnızca ürünün fiyatı ve adı ile sınırlı kalmayıp, içeriği, alerjen bilgilerini ve hatta tarif önerilerini de tüketicilere sunarak alışveriş deneyimini zenginleştiriyor.
QR kodların ön plana çıkmasıyla birlikte, perakendecilerin müşteri taleplerine daha iyi yanıt vermesi mümkün hale geliyor. GS1 CEO’su Anne Godfrey, "Tüketiciler, bilgiye ulaşma konusunda daha fazla beklenti içinde. QR kodlar, bu noktada devreye girerek perakendecilere yeni bir fırsat sunuyor," şeklinde belirtti. QR kodlar, Covid-19 pandemisi sırasında restoranlarda menüye erişimde yaygınlık kazandı ve hızla benimsendi.
Birleşik Krallık’taki perakendecilerin %46’sı, kasalarını QR kodlarla entegre etmeye başladı ve geri kalanların da önümüzdeki yıl içerisinde bu geçişi tamamlaması bekleniyor. Amazon, PepsiCo ve L’Oreal gibi büyük markalar, şimdiden bu dönüşüm sürecine dahil olmuş durumda.
QR kodların yaygınlaşmasıyla birlikte, tüketiciler ürünler hakkında daha şeffaf ve erişilebilir bilgilere ulaşabilecek. Alerjen bilgileri, içerik detayları ve kullanım önerileri artık telefon kameraları ile hızlıca taranarak erişilebilecek. Bu durum, perakendecilere de daha hızlı ve etkili bir alışveriş deneyimi sunacak.