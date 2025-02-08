Alışverişte En Çok Kredi Kartı Kullanan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

Ülkelerin alışveriş sırasında kullandığı ödeme yöntemleri karşılaştırıldı. Yapılan araştırma sonucunda en çok kredi kartı ve nakit kullanan ülkeler belli oldu. Türkiye bakın bu listede kaçıncı sırada yer aldı.

Kredi Kartı alışveriş Kredi
Selin Turşak Selin Turşak
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Alışverişte En Çok Kredi Kartı Kullanan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 1

Worldpay’in yaptığı araştırmaya göre, ülkelerin ödeme yöntemleri karşılaştırıldı. Yapılan araştırma sonucunda özellikle son yıllarda dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte, nakit kullanımının azalması ve dijital ödeme yöntemlerinin yaygınlaşması dikkat çekti. Avrupa'da fiziksel alışverişlerde tüketicilerin büyük çoğunluğunun banka kartlarını tercih ettiği ortaya çıkarken, en çok kredi kartı kullanan ülkeler de belli oldu.

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Alışverişte En Çok Kredi Kartı Kullanan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 2

TÜRKİYE'DE KREDİ KARTI SAYISI 128 MİLYONU GEÇTİ

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), kasım ayına ilişkin verilerine göre, kasım ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 128,9 milyon, banka kartı sayısı 193,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 110,4 milyon oldu. Söz konusu veriler geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 11, banka kartı sayısı yüzde 3, ön ödemeli kart sayısı yüzde 25 arttı.

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Alışverişte En Çok Kredi Kartı Kullanan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 3

KREDİ KARTI KULLANIMI YÜZDE 78 YÜKSELDİ

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 78, banka kartı ile yapılan ödemelerde ise yüzde 44, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde de yüzde 92 oldu.

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Alışverişte En Çok Kredi Kartı Kullanan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 4

ALIŞVERİŞTE EN ÇOK NAKİT KULLANAN ÜLKELER

Norveç: Yüzde 4

İsveç: Yüzde 6

Finlandiya: Yüzde 7

Hollanda: Yüzde 7

Danimarka: Yüzde 8

İngiltere: Yüzde 10

Fransa: Yüzde 12

Belçika: Yüzde 16

İrlanda: Yüzde 18

İtalya: Yüzde 25

Polonya: Yüzde 32

Türkiye: Yüzde 33

Almanya: Yüzde 36

İspanya: Yüzde 38 (Ülkedeki en yaygın ödeme yöntemi)

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Alışverişte En Çok Kredi Kartı Kullanan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 5

ALIŞVERİŞTE EN ÇOK KREDİ KARTI KULLANAN ÜLKELER

Almanya: Yüzde 8

Polonya: Yüzde 9

İtalya: Yüzde 10

Hollanda: Yüzde 10

Norveç: Yüzde 11

Danimarka: Yüzde 13

İrlanda: Yüzde 14

Belçika: Yüzde 19

Finlandiya: Yüzde 19

İsveç: Yüzde 20

İspanya: Yüzde 27

İngiltere: Yüzde 28

Fransa: Yüzde 29

Türkiye: Yüzde 42 (Bölgedeki en yüksek kredi kartı kullanımı)

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