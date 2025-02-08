Alışverişte En Çok Kredi Kartı Kullanan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

KREDİ KARTI KULLANIMI YÜZDE 78 YÜKSELDİ

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 78, banka kartı ile yapılan ödemelerde ise yüzde 44, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde de yüzde 92 oldu.