Alışverişte En Çok Kredi Kartı Kullanan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada
Ülkelerin alışveriş sırasında kullandığı ödeme yöntemleri karşılaştırıldı. Yapılan araştırma sonucunda en çok kredi kartı ve nakit kullanan ülkeler belli oldu. Türkiye bakın bu listede kaçıncı sırada yer aldı.
Worldpay’in yaptığı araştırmaya göre, ülkelerin ödeme yöntemleri karşılaştırıldı. Yapılan araştırma sonucunda özellikle son yıllarda dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte, nakit kullanımının azalması ve dijital ödeme yöntemlerinin yaygınlaşması dikkat çekti. Avrupa'da fiziksel alışverişlerde tüketicilerin büyük çoğunluğunun banka kartlarını tercih ettiği ortaya çıkarken, en çok kredi kartı kullanan ülkeler de belli oldu.
TÜRKİYE'DE KREDİ KARTI SAYISI 128 MİLYONU GEÇTİ
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), kasım ayına ilişkin verilerine göre, kasım ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 128,9 milyon, banka kartı sayısı 193,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 110,4 milyon oldu. Söz konusu veriler geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 11, banka kartı sayısı yüzde 3, ön ödemeli kart sayısı yüzde 25 arttı.
KREDİ KARTI KULLANIMI YÜZDE 78 YÜKSELDİ
Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 78, banka kartı ile yapılan ödemelerde ise yüzde 44, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde de yüzde 92 oldu.
ALIŞVERİŞTE EN ÇOK NAKİT KULLANAN ÜLKELER
Norveç: Yüzde 4
İsveç: Yüzde 6
Finlandiya: Yüzde 7
Hollanda: Yüzde 7
Danimarka: Yüzde 8
İngiltere: Yüzde 10
Fransa: Yüzde 12
Belçika: Yüzde 16
İrlanda: Yüzde 18
İtalya: Yüzde 25
Polonya: Yüzde 32
Türkiye: Yüzde 33
Almanya: Yüzde 36
İspanya: Yüzde 38 (Ülkedeki en yaygın ödeme yöntemi)
ALIŞVERİŞTE EN ÇOK KREDİ KARTI KULLANAN ÜLKELER
Almanya: Yüzde 8
Polonya: Yüzde 9
İtalya: Yüzde 10
Hollanda: Yüzde 10
Norveç: Yüzde 11
Danimarka: Yüzde 13
İrlanda: Yüzde 14
Belçika: Yüzde 19
Finlandiya: Yüzde 19
İsveç: Yüzde 20
İspanya: Yüzde 27
İngiltere: Yüzde 28
Fransa: Yüzde 29
Türkiye: Yüzde 42 (Bölgedeki en yüksek kredi kartı kullanımı)