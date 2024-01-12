Alışveriş yaptığınız markete dikkat: 50 liranız çöpe gitmesin!
Aynı marka ve gramajdaki bir pirincin fiyatı 5 ayrı markette kontrol edilince fiyat farkı isyan ettirdi.
Yeni yıl yeni zamlarla birlikte geldi.Vatandaş daha zamlı maaşını almadan zamlı ürünlerini sepete eklemek zorunda kalıyor. Zam denilince de akla ilk gıda ürünleri geliyor.
5 MARKETTE 5 AYRI FİYAT
Aynı marka ve gramdaki pirinç her markette farklı fiyata satılıyor. Bazı marketler arasındaki küçük değişimler normal olarak karşılanabilir ancak 50 lirayı bulan fiyat farkı gelinen son noktayı gözler önüne serdi.
GIDADA ZAM DEVAM EDİYOR
Zam yağmuru öyle bir hal aldıki bazı marketlerde anbean etiket değiştirildi. Vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında gıda ürünlerine gelen akıl almaz zamlar yer alıyor.
GÖZLERİNE İNANAMADI
Kanal D Haber'de gıda ürünlerine gelen zamları ve marketlerdeki fiyat farkını tespit etmek için Gaziosmanpaşa'da 5 ayrı markete gitti. Her markette aynı marka ve gramajdaki pirincin fiyatını kontrol eden muhabir fiyat farkını görüncü gözlerine inanamadı.
HER MARKETTE 10 LİRA ARTTI
1 kiloluk pirincin ilk markette 89,95 liraya satıldığı belirlenirken ikinci markette aynı ürünün 99,95 olduğu görüldü. Üçüncü adresine giden muhabir yine farklı bir fiyatla karşılaştı ve burada aynı ürünün etiketini 109,90 olarak gördü.
1 KİLO PİRİNÇTE 50 LİRALIK FARK
Yürüme mesafesindeki marketlerde fiyatları tek tek kontrol eden muhabir gittiği dördüncü adreste de beşinci adreste de aynı fiyata rastlamadı. Birinde 124 lira etiketi göze çarparken bir diğer adreste 138 lira satış fiyatı görüldü. Aynı ürün arasındaki bu 50 liralık uçurum ise vatandaşları isyan ettirdi.