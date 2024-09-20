Alışveriş Yaparken Bu Detaya Dikkat! 600 Bin Lira Cezası Var

Dünya Gazetesi’nden Mahmut Bülent Yıldırım’ın yazısında detaylandırılan cezalar, 2 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe giren 7524 Sayılı Kanun ile yasalaştı. Bu kapsamda, alışverişlerde fiş ya da fatura alınmaması durumunda hem alıcıya hem de satıcıya ciddi yaptırımlar uygulanacak.

Yeni düzenlemeye göre, fiş veya fatura gibi belgelerin düzenlenmemesi durumunda satıcılara 10 bin TL’den başlayan cezalar verilecek ve bu ihlaller tekrarlandıkça cezalar katlanarak artacak. Aynı yıl içinde birden fazla tespit yapılırsa, ceza oranları hızla yükselerek 100 bin TL’ye kadar çıkabilecek.

Kanuna göre, sadece 5 TL’lik bir alışveriş için bile gerekli belgelerin düzenlenmemesi durumunda, satıcıya 600 bin TL’ye varan cezalar kesilebilecek. Aynı zamanda alıcıya da özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Özellikle sahte belge düzenleme durumlarında, kesilecek cezalar çok daha yüksek seviyelere ulaşabiliyor.

9 Eylül’de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği Taslağı’nda, bu düzenlemelerin uygulama esasları ayrıntılı olarak açıklandı. Tebliğe göre, belgelerin düzenlenmemesi veya yanlış düzenlenmesi durumunda hem alıcı hem de satıcıya ağır yaptırımlar uygulanacak, ihlallerin tekrarı halinde cezalar artış gösterecek.

Fiş ve fatura düzenleme konusunda dikkatli olunmaması halinde, bu tür yaptırımların işletmeleri ciddi mali yükümlülüklerle karşı karşıya bırakabileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: Dünya Gazetesi