Ali Ağaoğlu'ndan Rekor Üstüne Rekor
Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu'nun halka açık şirketi Tatlıpınar Enerji hissesindeki hızlı yükselişin arkasındaki nedenler belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin hisseleri, kısa bir süre içinde 30 TL'den 42 TL'ye yükseldi. Tatlıpınar Enerji'nin halka arzı sonrası yaşanan bu artış, yatırımcıların ilgisini artırmış durumda.
GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE YENİ HAMLE
Ağaoğlu, gayrimenkul, enerji ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren bir isim olarak, geçtiğimiz yıl Tatlıpınar Enerji'yi halka açmıştı. Şimdi ise gayrimenkul sektöründe de aynı adımı atmaya hazırlanıyor.
Ağaoğlu, Ağaoğlu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) adı altında halka açılmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu. Şirket, 2025 yılının ilk yarısında halka arz sürecine girmeyi planlıyor.
"TARİHİMİZİN EN GÜÇLÜ BİLANÇOSUNDAYIZ"
Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, şirketin yatırım planları ve gayrimenkul sektöründeki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kutluğ, "Şu anda tarihimizin en güçlü bilançosundayız. Türkiye’ye bugüne kadar yaklaşık 50 bin konut kazandırdık. 7 milyon metrekareyi aşkın inşaatımız var. Çekmeköy projemiz bitti. Orada AVM kısmı sene sonuna kadar bitmiş olacak. Orada ECE Türkiye işletici, orada stratejik işbirliği yaptık" dedi.
Son dönemde Çekmeköy projesinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Kutluğ, AVM kısmının yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve burada ECE Türkiye ile stratejik bir işbirliği yaptıklarını da sözlerine ekledi.