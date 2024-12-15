Ali Ağaoğlu'ndan Rekor Üstüne Rekor

"TARİHİMİZİN EN GÜÇLÜ BİLANÇOSUNDAYIZ"

Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, şirketin yatırım planları ve gayrimenkul sektöründeki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kutluğ, "Şu anda tarihimizin en güçlü bilançosundayız. Türkiye’ye bugüne kadar yaklaşık 50 bin konut kazandırdık. 7 milyon metrekareyi aşkın inşaatımız var. Çekmeköy projemiz bitti. Orada AVM kısmı sene sonuna kadar bitmiş olacak. Orada ECE Türkiye işletici, orada stratejik işbirliği yaptık" dedi.