Aldığı Tıraş Bıçağı Hayatını Değiştirdi! Binlerce Lira Kazandı
Londra’da yaşayan 48 yaşındaki Nick Silverthorn, bir mağazadan satın aldığı tıraş bıçağını kullandıktan sonra hayatının şokunu yaşadı. İlk kez kullandığı bıçak, yüzünün her iki tarafında derin kesiklere yol açtı. Durumu üretici firmanın hatasına bağlayan Silverthorn, şirkete dava açtı ve 6 bin 250 dolar (yaklaşık 221 bin TL) tazminat kazandı.
Kaynak: TRT Haber
Silverthorn, yaşadığı kazayı "sıradan bir tıraş kazası" olarak görmediğini belirtti. Kanamanın uzun süre durmadığını ve izlerin haftalarca geçmediğini ifade eden Silverthorn, “Bunlar normal kesikler değildi. Kanama dakikalarca sürdü ve yüzümde kalıcı izler bıraktı. 20 yıldır tıraş oluyorum, böyle bir durumla ilk kez karşılaştım” dedi.
MAHKEMEDEN ÜRETİCİYE CEZA
Tıraş bıçağı üreticisini mahkemeye taşıyan Silverthorn, firmanın güvenlik standartlarını yerine getirmediğini iddia etti. Mahkeme, bıçakların hatalı üretildiğine hükmederek Silverthorn’a 6 bin 250 dolar (yaklaşık 221 bin TL) tazminat ödenmesine karar verdi.
Olay sonrası dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Silverthorn, tüketicilerin benzer durumlarla karşılaşmaması için firmaların ürün güvenliğine daha fazla özen göstermesi gerektiğini belirtti.