Aldığı Tıraş Bıçağı Hayatını Değiştirdi! Binlerce Lira Kazandı

Silverthorn, yaşadığı kazayı "sıradan bir tıraş kazası" olarak görmediğini belirtti. Kanamanın uzun süre durmadığını ve izlerin haftalarca geçmediğini ifade eden Silverthorn, “Bunlar normal kesikler değildi. Kanama dakikalarca sürdü ve yüzümde kalıcı izler bıraktı. 20 yıldır tıraş oluyorum, böyle bir durumla ilk kez karşılaştım” dedi.